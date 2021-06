Los puntos claves de la reunión de Duque con la Unión Europea

Eamon Gilmore, enviado especial de la Unión Europea (UE) para la paz en Colombia y representante especial de la UE para los Derechos Humanos, inició este jueves una nueva visita oficial al país.



El objetivo de la visita es profundizar la comprensión sobre la crisis actual en Colombia, así como identificar posibilidades de apoyo europeo, incluyendo lo que se pueda hacer a través del compromiso de la Unión Europea con el proceso de paz.



En ese sentido, Gilmore se reunió al mediodía de este jueves con el presidente Iván Duque en la Casa de Nariño para abordar temas relacionados con la protesta social y la implementación de los acuerdos de paz.



En la reunión, además, estuvieron Patricia Llombart, embajadora de la Unión Europea; Lars Bredal, jefe adjunto de la delegación de la UE en Colombia; Adriana Mejía Hernández, viceministra de asuntos multilaterales; Emilio José Archila, consejero presidencial para la Estabilización y Consolidación y Juan Camilo Restrepo, alto comisionado para la Paz.



Al término del encuentro, Duque dijo que hablaron de la implementación de la paz con legalidad, en lo que tiene que ver con el proceso de reincorporación, con los programas de atención social y sobre quienes están en proceso de reincorporación.



Destacó que igualmente dialogaron sobre los temas de titulación de tierras, los avances en los territorios PDET, en temas como el catastro multipropósito y sabiendo que es un desafío de 15 años revisaron lo que se ha consolidado y también lo que se pueda acelerar en lo que resta de este Gobierno.



"Agradezco su condena a los actos de terrorismo que vimos hace dos días en la ciudad de Cúcuta, le agradecemos su solidaridad y también su rechazo grande a esa práctica cobarde, miserable del terrorismo que es una expresión de vileza y una expresión que va en contra de cualquier sentimiento de humanidad", le dijo el mandatario.



El jefe de Estado igualmente le agradeció a Gilmore "la franqueza con la que abordamos varios temas. El primero, la necesidad de mantener siempre la defensa y las garantías para la protesta pacífica que es un derecho constitucional".



Igualmente el rechazo a todas las formas de violencia, los actos de vandalismo, de terrorismo urbano y de destrucción.



"También tuvimos claridad en seguir desarrollando en el país espacios para escuchar y trabajar conjuntamente en la construcción colectiva con jóvenes, con distintos sectores sociales, también con centrales. En fin, buscar esos espacios", agregó.



Además hablaron sobre la reforma de la Policía, "para que nosotros garanticemos no solamente siempre los más altos estándares en materia de protección de derechos humanos sino también la trazabilidad y seguimiento a cada una de las operaciones y prácticas policiales que se adelantan en nuestro país".



Gilmore

Por su parte, Gilmore destacó que fue una reunión bastante larga debido "a que no nos habíamos visto personalmente desde hace mucho tiempo".



El europeo dijo que inicialmente analizaron la implementación del acuerdo de paz y reconocer los logros alcanzados y también darle una mirada a lo que resta por hacer.



"La Unión Europea seguirá apoyando la implementación del acuerdo de paz", destacó el enviado de la UE.



Gilmore igualmente expresó públicamente sus sentimientos de condolencia por el ataque de Cúcuta y reiteró "la oposición decidida de la UE contra la violencia, que no resuelve ningún problema". Y dijo que la única salida es a través de la política y el diálogo.



Además señaló que desde Europa se han estado siguiendo muy de cerca todas las manifestaciones sociales que se han dado en estos últimos días. Destacó que ambos reiteraron y reafirmaron su compromiso con el derecho a la protesta pacífica.



"Le hablé al presidente de nuestra preocupación en Europa sobre la muerte de los manifestantes y el presidente me reiteró su compromiso de asegurar que haya rendición de cuentas y que se hagan las reformas del caso y que estos temas serán abordados", dijo.



Gilmore igualmente le planteó a Duque la necesidad de tener un diálogo nacional, regional y local.



De todas maneras, está previsto que Gilmore se reúna con los embajadores de los estados miembros de la Unión Europea en Colombia y otros diplomáticos, con los presidentes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, con la representante de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los DD. HH. en Colombia, con el Jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en el país, y con el Jefe de la MAPP OEA.



Además quiere encontrarse con representantes de la sociedad civil, de las y los jóvenes, los sindicatos, el mundo empresarial y la Iglesia.

