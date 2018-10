Duque se reunió con Alcalde de El Carmen por secuestro de Cristo José

Por espacio de una hora, el presidente Iván Duque sostuvo, en el corregimiento de Guamalito (Norte de Santander), un encuentro con los padres y familiares del niño Cristo José, el menor de cinco años que fue secuestrado el pasado miércoles en el Catatumbo.

Cristo José es hijo de Edwin Contreras, alcalde de El Carmen (Norte de Santander).



"Vino y me brindó su apoyo. Me dijo que no estaba solo y que tampoco perdiera la fe. También sentó su voz de rechazo en contra de los secuestradores y que pronto iba a tener buenas noticias”, relató Edwin Contreras, alcalde de El Carmen.



El funcionario agregó que durante el encuentro el presidente mantuvo la reserva sobre los avances de la operación y prefirió guardar silencio sobre alguna pista de los secuestradores, cuya identificación no ha sido esclarecida.



El encuentro, que se duró pocos minutos, se desarrolló en la casa de los papás del funcionario, ubicada en este caserío, donde ocurrió el plagio.

Desde que se presentó el hecho, Duque ha hecho varios pronunciamientos por la liberación del menor.



El más reciente se dio durante el décimo Taller Construyendo País, que se llevó a cabo este sábado en Garzón (Huila), desde donde Duque anunció una "sanción severa" para los captores del menor.



“Cristo José está secuestrado y desde aquí le mandamos un mensaje a su familia de solidaridad y también a los captores: liberen a Cristo José, porque lo que les va a esperar a ustedes es una sanción severa por parte de la justicia colombiana”



El mandatario pidió elevar una oración por la libertad del menor. “Quiero que aquí le hagamos esa plegaria a Dios para la liberación de este niño” expresó.



Al mismo tiempo, por iniciativa del Jefe de Estado, durante el evento de este sábado se guardó un minuto de silencio en memoria de Génesis Rúa y Sebastián Moreno, niños asesinados en Fundación (Magdalena) y Caucasia (Antioquia), respectivamente.

CÚCUTA y POLÍTICA