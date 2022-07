Durante la presentación de la hoja de ruta ‘Visión Colombia 2050’, el presidente Iván Duque se refirió a algunas de las ideas propuestas hasta ahora por su sucesor, Gustavo Petro, quien se posicionará el próximo 7 de agosto. En el evento, además, expuso de forma técnica temas como el sistema de pensión, al aumento de impuestos, entre otros.



Como primer punto, el mandatario aseguró que gastó todo el presupuesto de la Nación, e hizo énfasis en que la pandemia del covid-19 fue como una tercera guerra mundial que el mundo no esperaba y que causó grandes daños.



"Hoy tenemos más déficit, más deuda, pero la forma en la que enfrentamos semejante situación nos permite decir cómo sale Colombia de esa pandemia al 2022. Salimos con una de las economías que más rápido recuperó crecimiento y que más creció en el mundo”, aseguró.

Por otro lado, se refirió a la propuesta de Petro sobre el uso de tierras que hasta el momento han sido improductivas, y dijo que “hay un sesgo terrible de pensar que solamente puede haber equidad en la tierra si hay un prurito minifundista".



"En la medida que tengamos millones de minifundios seremos mucho mejores socialmente. Fracturar el campo en pequeños minifundios y creer que sólo con el otorgamiento de un título de minifundio el campo ya tiene progreso”, añadió.



Duque también criticó la teoría de que poner más impuestos en la tierra va a mejorar su redistribución.



"Algunos dicen que vamos a tener una mejor redistribución de la tierra si le ponemos más impuestos, y en la medida que los impuestos se vuelvan impagables, entonces podemos nosotros buscar opciones para comprar y distribuir la tierra. Eso puede durar años peligrosamente inútiles porque estaríamos perdiendo la certidumbre para generar una inversión de escala”, señaló.

Por otro lado, frente a la propuesta de unificar el sistema pensional en uno público, una de las más polémicas de la campaña de Petro, el presidente afirmó que, si llega a suceder, habría "una expropiación del sistema de ahorro individual".

"Puede haber una percepción política de que es mejor el sistema público, muy bien, sáquelos para el sistema público, lo que va a pasar es que le quita el incentivo a la existencia de los fondos privados, pero lo más grave perdemos a uno de los mayores inversionistas”, indicó.



En su intervención también habló sobre el Día sin IVA, una de las iniciativas principales de su gobierno que, según José Antonio Ocampo - quien será ministro de Hacienda durante el mandato de Petro- , no continuará en el país durante los próximos cuatro años.



“Los días sin IVA han demostrado que estamos generando más recaudo de IVA que antes y estamos viendo que aportan en una cadena. Toda la cadena de textiles, lo que es vestuario, calzado, ha generado una liquidación permanente de inventarios favoreciendo el comercio, pero también beneficiando la industria. (...) Muchas familias han podido llegar a esos productos gracias a tener un festivo tributario que les ahorra el 19 % y que ha generado en cada ocasión ventas que superar en el 1% el PIB", dijo.



Duque, además, hizo un llamado a no causar incertidumbre en materia económica, pues, según él, podría aumentar la pobreza y producir problemas para el futuro. En este sentido, aseguró que si Colombia detiene la producción de hidrocarburos, una de sus mayores fuentes de ingreso, podría causar una recesión que afectaría al país.



Finalmente, invitó al nuevo gobierno a tomar decisiones "con argumentos, con evidencia", y a no "matar las ideas porque sean ideas de Duque o del Gobierno Duque”.

