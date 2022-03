Después de que se conociera que Juan Castro Estupiñán, alias Matamba, quien lideraba la banda la ‘Cordillera Sur’, se fugó de la cárcel La Picota, el presidente Iván Duque expresó su indignación frente a lo ocurrido y dijo que va a proponer una reforma al sistema carcelario, y que va a tomar todas las medidas necesarias para hallar a los responsables.



"Tengo en primer lugar indignación, y lo que va a ocurrir son varias cosas. Primero, ya hablé con el Fiscal general de la nación, desde esta mañana, para que se hagan todas las capturas que sean necesarias, a los que propiciaron esa fuga por parte de la guardia del centro de reclusión", dijo el presidente desde Cartagena.



El mandatario también afirmó que ya no habrá más "paños de agua tibia frente al Inpec", por lo que va a proponer "una reforma integral al sistema penitenciario y carcelario de Colombia, en la parte administrativa".



"El sistema no puede seguir teniendo esas conductas sin que haya sanciones ejemplarizantes. Así que con el Fiscal, y con toda la institucionalidad, vamos a ir detrás de que haya una condena ejemplarizante (...) son muchos fenómenos así que se han presentado en Colombia, pero ya no más", agregó.



Asimismo, aseguró que ya le ordenó "a la Dijín, a la Dipol, y a todas las estructuras de investigación criminal, un plan para recapturar este bandido".



Cabe resaltar que, según conoció este diario, 'Matamba' no estaba recluido en el pabellón de alta seguridad de La Picota, pese a ser uno de los principales criminales del país.



Las alertas de fuga, por otro lado, empezaron en la mañana de este viernes 18 de marzo, por lo que la guardia del centro carcelario inició un conteo de reclusos e, inicialmente, se habló de que alguien que estaba en otro patio, en estado de alicoramiento, sería el narcotraficante.



Sin embargo, este diario confirmó que sí se fugó, aparentemente, vestido con el uniforme de los dragoneantes del Inpec, encargados de su custodia. Se hizo con la guardia del primer turno. Salió uniformado, hicieron el cambiazo, le pusieron un uniforme y salió entre el tumulto de la guardia", dijeron fuentes consultadas por EL TIEMPO.

