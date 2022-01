El presidente colombiano, Iván Duque, se pronunció sobre el artefacto explosivo encontrado el viernes en la localidad de Teusaquillo, en Bogotá, en donde se encontraban reunidos miembros del Pacto Histórico y en donde el partido Comunes iba a celebrar una actividad esa tarde.



(En contexto: Encuentran bomba en lugar en el que se reunían miembros del Pacto Histórico)



“Nosotros no podemos aceptar ningún acto de terrorismo frente a ningún partido político y frente a ningún candidato”, expresó el mandatario a los medios de comunicación en Puerto Colombia, donde se entregó el nuevo muelle de ese histórico municipio del departamento del Atlántico.



(Le puede interesar: Andrés Mayorquín es citado a audiencia pública por 'faltas gravísimas')

“Pero, claramente, también, quiero hacer un llamado a la sensatez y un llamado también a que no se haga politiquería, porque tratar de generar un ataque a la Fuerza Pública y al Estado, que brinda protección a quienes están en proceso de reincorporación, que la ha brindado por años –y más cuando vemos el presupuesto de la UNP (Unidad Nacional de Protección), donde una gran de ese presupuesto se da para proteger personas en proceso de reincorporación, y también líderes de ese partido–, a mí me parece que no es una actitud correcta salir a cuestionar al Estado”, manifestó.



Y agregó: “Que no vengan a atacar ahora a la Fuerza Pública, cuando ellos saben, por el esclarecimiento que tiene la Fiscalía, que detrás de esos ataques están las disidencias que emanaron de ese grupo”.



(Lea también: Rodolfo Hernández, ¿cerca del Centro Democrático?)



“Más bien que ellos también cuestionen públicamente a esas disidencias, que son los que han estado detrás muchos de esos asesinatos”, indicó el Jefe de Estado.



El ministro del Interior, Daniel Palacios indicó que el presidente Iván Duque "ha dado instrucciones claras de avanzar en una investigación con la mayor celeridad", con el fin de encontrar a quienes generaron "esta situación de amenaza en un inmueble que era utilizado por el Partido Comunes y algunas otras fuerzas políticas".



Miembros del Pacto Histórico y del Partido Comunes difundieron la denuncia y pidieron al presidente Iván Duque garantías de protección en medio de la campaña electoral.



POLÍTICA

En Twitter @PoliticaET

En otras noticias de Política

- Gustavo Petro suma nuevos apoyos del liberalismo



- Petro inscribió su precandidatura presidencial ante la Registraduría



- ¿Llegará el liberalismo al Pacto Histórico?