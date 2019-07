Duque le resta importancia a la 'jugadita' de Macías a la oposición

Después de la polémica que generó la frase sobre la 'jugadita' del expresidente del Senado Ernesto Macías el pasado 20 de julio y previo a la réplica de la oposición al discurso del presidente Iván Duque, el propio mandatario le restó importancia a este hecho.



El pasado sábado, durante la instalación de las sesiones ordinarias, Macías se refirió, sin percatarse de que micrófono estaba abierto, a la réplica de la oposición al discurso presidencial y a una supuesta estrategia para que el Presidente abandonara el recinto y los congresistas no se interesaran en escuchar a los opositores.

"Esta es mi última 'jugadita' de presidente”, dijo Macías, refiriéndose aparentemente al intento de saboteo a la oposición. Este domingo manifestó en un trino: "Cometí un error, pero nunca he cometido delitos", escribió en Twitter.



Sobre el episodio, Duque aseguró que no conocía el orden del día y que como mandatario no está obligado a quedarse en la réplica establecida en el Estatuto de la Oposición.

“Yo no le pongo a eso misterio. Yo no tengo contendores políticos. Yo no estoy compitiendo por la reelección, yo soy el presidente de todos los colombianos y quiero gobernar para todos. Si el Estatuto de la Oposición dice que hablan, pues que hablen, perfecto. Si el Estatuto de la Oposición dice que hay réplica, pues hay réplica. No le metamos a eso más misterio”, dijo el Presidente en una entrevista a Colprensa.



Además, el jefe de Estado cuestionó que el debate que quedó del sábado se centre en la afirmación de Macías

