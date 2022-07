Continúa la agenda de trabajo del presidente Iván Duque en Estados Unidos. Luego de su participación ayer en la Cumbre Concordia de las Américas 2022 y de recibir el ‘Premio al Liderazgo 2022’, el jefe de Estado colombianos se reunió con miembros da Cámara de Comercio estadounidense.



Allí Duque explicó las claves de la reactivación económica y el portafolio de inversiones que impulsó su administración en sectores como infraestructura, innovación tecnológica y energías renovables.

"Nos reunimos, junto a el Ministerio de Comercio y Procolombia con miembros de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, un espacio en el que exponemos a inversionistas de varios sectores de EE.UU. las razones para que sigan llegando a nuestro país, diversificando sus portafolios de inversión", dijo el mandatario colombiano.



Este evento contó con la participación de directivos de empresas como Abbott, Akin Gump, Amazon, Amgen, Cargill, Chevron, Chubb ConocoPhillips, DHL, Dow, Drummond Company, Equinix, General Electric Company, Gilead Science, General Motors, GSK Consumer Healthcare, Honeywell, HSBC, ISIAH International, McLarty Associates, Merck & Co., MetLife, Millicom, Morgan Stanley, Motorola Solutions, Occidental Petroleum Corporation, PepsiCo, Pfizer Inc., PMI, The Coca-Cola Company, TransUnion, Uber y UnitedHealth Group.

Iván Duque en Estados Unidos Foto: Presidencia

Durante el día el presidente colombiano sostendrá reuniones bilaterales con directivos de alto nivel de organizaciones y compañías de los Estados Unidos, entre ellos, Grégoire Verdeaux, Vicepresidente Senior de Asuntos Externos de Philip Morris; Lina Delgado, Directora Ejecutiva de Colombian American Association, y Francisco Benedito, CEO y cofundador de la plataforma Climate Trade.



Duque también visitará el Dante Faschell Park, puesto a disposición de los colombianos residentes en Miami en enero de 2020. En el marco del programa ‘Ciudades Hermanas con Medellín’, se inauguró el ‘Jardín Colombiano de la Escultura’, que ya cuenta con seis esculturas de los artistas Luis Jiménez, Édgar Negret, Santiago Medina, Germán Botero y Carlos ‘Charly’ Silva.



Como parte de la estrategia de promoción del Parque, en abril de 2022 se realizó la ‘Feria de las Flores’, que contó con la participación de silleteros colombianos, música llanera y gastronomía típica colombiana. Durante su recorrido, el Presidente Duque recibirá las llaves de la ciudad de South Miami. "Este acto busca destacar la relevancia que tiene la diáspora colombiana en las ciudades del Sur de la Florida, y reafirmar los lazos establecidos entre ciudades hermanas, como Medellín y South Miami, para

compartir la cultura de los dos países", informó la presidencia.

