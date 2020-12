Duque pide unidad para luchar contra la deforestación

El presidente Iván Duque insistió este martes desde el corazón de la selva amazónica la necesidad urgente de unir esfuerzos para proteger el medio ambiente. El Jefe del Estado aprovechó la adopción por parte de la Comunidad Andina (CAN) de la Carta Ambiental Andina, promovida por Colombia, que ejerce la presidencia pro tempore del grupo, para proteger los ecosistemas y la biodiversidad de los cuatro países de la región, para insistir en tomar acciones que no dan más tiempo.

Duque, que ejerce la presidencia pro tempore de la CAN, dijo desde Leticia que esta Carta “representa el primer instrumento multilateral dentro de un bloque de nuestra región que pone el tema ambiental a este nivel con este gran compromiso” y “es un llamado a la acción para los países que más han contribuido a las emisiones de gases efecto invernadero”.



El presidente advirtió que las cuatro naciones andinas “representan una parte mínima de las emisiones de gases de efecto invernadero que se adelantan en el planeta”, pero son “altamente vulnerables a los efectos del cambio climático”.



El documento fue presentado desde Leticia por Duque, en un encuentro virtual en el que también participaron los mandatarios de Bolivia, Luis Arce; Ecuador, Lenín Moreno, y Perú, Francisco Sagasti, y el Secretario General de la CAN, Jorge Hernando Peraza, de nacionalidad colombiana.



“Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia son países ricos en biodiversidad, son países ricos en ecosistemas de alta montaña, son países ricos en flora y fauna”, manifestó el Jefe de Estado colombiano, quien recordó que cuando asumió la presidencia pro tempore de la CAN, en julio pasado, se trazó como uno de los objetivos avanzar en la Carta Ambiental Andina.



Agregó que los países andinos “también están revestidos de selva tropical y tienen ecosistemas desérticos, y también ecosistemas que tienen cuerpos propios que merecen una protección especial”.



“Y por lo tanto, en el marco de esta Comunidad queremos elevar nuestro compromiso a una Carta Andina, que defina de manera precisa nuestro compromiso por la protección de la biodiversidad, por la protección de los ecosistemas, por el desarrollo sostenible”, expresó el Jefe del Estado.



Señaló que ese compromiso también es “por la protección de los páramos, por la protección de la Amazonía, por la protección de los ríos, por la eliminación de amenazas como el mercurio que viene acompañado de extracción ilegal de minerales o el tráfico de especies”.



“Necesitamos elevar nuestra voz para que el concepto de Producir Conservando y Conservar Produciendo impere. Que la Economía Circular con reducir, reciclar, reutilizar impere y que tengamos herramientas de financiamiento, para acelerar la transición energética, para que tengamos también la promoción de vehículos y movilidad más limpia”, afirmó Duque.



El llamado, añadió, es “para que tengamos herramientas de lucha contra la deforestación, para que tengamos el pago por servicios ambientales y para que desarrollemos un concepto de negocios verdes para el cual la micro, pequeña, mediana y gran empresa tengan la posibilidad de afincarse”.



El Jefe de Estado indicó que “la Carta Ambiental Andina marca un hito en nuestra relación multilateral”, ya que encara “el mayor tema de nuestro tiempo, que son los efectos del cambio climático y la urgencia que tenemos de protegernos, pero también de hacer una convocatoria clara la comunidad internacional para que también aporte y contribuye a este fin”.



Recordó que hace pocos días Colombia, de cara a la Agenda 2030, anunció el compromiso de reducir en un 51% las emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2030.



La adopción de la carta Ambiental Andina se hizo en el marco de la XXV Reunión Ordinaria del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores (CAMRE).



El evento contó con la participación de los ministros de Relaciones Exteriores de Bolivia, Rogelio Mayta; Colombia, Claudia Blum; Ecuador, Luis Gallegos Chiriboga, y Perú, Elizabeth Astete, y el Secretario General de la Comunidad Andina, Jorge Hernando Pedraza.



