Duque sale en defensa del Esmad y dice que este no se puede debilitar

El presidente Iván Duque salió este jueves, durante una entrevista con la emisora Alerta Bogotá, en defensa del Esmad y de las demás instituciones que "protegen a los colombianos".



En medio de la conversación, al jefe de Estado le preguntaron por el desmonte del Esmad, una de las peticiones de los líderes del paro nacional, que lleva 15 días y ha dejado pérdidas millonarias.

El mandatario respondió que se debe respetar a las autoridades y a los policías: "Es que los policías de Colombia no se levantan a nada distinto que proteger a los colombianos, protegerles la vida, la honra, los bienes, los derechos, la libertad. A eso se levantan, son personas de carne y hueso, personas llenas de motivación, personas que dejaron al lado el camino de las vanidades para escoger el servicio a la comunidad".



Y añadió: "Entonces, salir a decir que el Esmad es un cuerpo asesino, eso no es solamente un atropello, sino una exageración. ¿Por qué se creó el Esmad? ¿El Esmad acaso es exclusivo de Colombia? Lo tienen más de 100 países en todo el mundo justamente para poder atender disturbios con profesionalismo, con técnicas, con táctica, con estrategia, que no tengan desenlaces fatales en la medida de lo posible".



Duque agregó que antes de que en Colombia existiera un escuadrón antidisturbios, eran soldados con armas convencionales, quienes "no estaban preparados para enfrentar turbas enardecidas, y eso terminaba muy mal".



El Esmad ha estado envuelto en medio de polémicas durante este paro nacional, pues en una protesta en el centro de Bogotá falleció el joven Dilan Cruz tras ser impactado por una munición de esta fuerza. Además, se han presentado varios casos de uso excesivo de la fuerza y abuso de autoridad.



"Ellos mismos han estado siempre dispuestos a mejorar sus protocolos y sus actuaciones para seguir respondiendo con profesionalismo al país y minimizando al máximo las situaciones de riesgo (...). Si se presentan situaciones lamentables o fatales, vienen los espacios de investigación. Pero nosotros como sociedad no podemos debilitar ni la Fuerza Pública ni las personas que están dispuestas a servirle al país", concluyó el mandatario.



