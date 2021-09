'Venezuela tiene que poner fin a la connivencia con el terrorismo'

El presidente Iván Duque lanzó un fuerte mensaje contra Nicolás Maduro: Es necesario, dijo, "que acabe la connivencia con el terrorismo, y claramente sabemos que allá el terrorismo ha tenido refugio y protección. Allá está Iván Márquez, allá está El Paisa, cabecillas tenebrosos de esas estructuras. También están Antonio García o Pablito, cabecillas del ELN. Y están con la anuencia de muchos sectores afines al régimen y que también se nutren de actividades ilegales como el narcotráfico o la extracción ilegal de minerales".

Las declaraciones del presidente fueron hechas al diario El Mundo, rotativo que destaca la entrevista en su primera página de su edición impresa de este jueves.



En la entrevista, el presidente de Colombia también advierte contra los populismos al asegurar que "las políticas de odio, la posverdad y la mentira son la receta del fracaso de un país" y pone al chavismo como ejemplo "del sabor que tiene esa receta".



El Mundo le dice a Duque que hoy, el candidato izquierdista Gustavo Petro lidera algunas de las encuestas de cara a las elecciones presidenciales del año que viene. ¿Qué consecuencias tendría para Colombia y todo el continente político que el país cayera en manos del populismo?



"Yo separaría esa pregunta en dos. La primera parte es que estamos viviendo en el mundo en general mucha polarización y tensiones políticas y se ven muchas veces políticos que quieren catapultar sus aspiraciones en la destrucción, el caos y el fracaso", respondió Duque.



"Lo segundo es que estamos todavía en un momento bastante prematuro para hacer cábalas electorales. Yo no voy a hablar de un candidato en particular, pero sí de una forma de hacer política: la política que se basa en el odio, la posverdad, la mentira, en tratar de dividir al sector privado de los trabajadores... Ésa es la receta del fracaso, y quien quiera saber el sabor de esa receta sólo tiene que mirar a Venezuela. Sabemos que todos los que han sido áulicos del socialismo del siglo XXI pueden producir grandes desastres", argumentó.



El diario le dijo, además, que Colombia afronta uno de los éxodos humanitarios más importantes del planeta por su vecindad con Venezuela. Entonces, le preguntó: ¿En qué momento están las relaciones con Venezuela? ¿Siente que por parte de España y de la comunidad internacional tiene respaldo suficiente su país?



"Las relaciones entre Colombia y el pueblo venezolano son fraternas, son solidarias, y la mayor demostración de ello es que nuestro país ha acogido a 1,8 millones de emigrantes y además abrimos un estatus de protección temporal", respondió.



"Ya tenemos 1,4 millones de migrantes que se han registrado con reconocimiento biométrico. Eso es histórico desde el punto de vista de la política migratoria en América Latina. Es una muestra muy clara de solidaridad y atención", agregó.



"En cuanto a las relaciones con la resistencia democrática, la Asamblea Nacional y el gobierno interino, también nosotros hemos sido aliados, como lo han sido otras 50 naciones. Lo hemos hecho buscando la construcción de la democracia. Respecto a la relación con la dictadura, no hay ninguna, porque además la hemos denunciado a la Corte Penal Internacional."



"Y quiero dejar planteado este símil: si uno está viviendo en un departamento y el vecino de al lado todas las noches golpea a su esposa y a sus hijos y se oyen los alaridos, el dolor, los abusos, la última cosa que uno puede hacer es saludar al día siguiente al vecino como si nada estuviera pasando. Esa conducta hay que denunciarla y nosotros lo hicimos en la Corte Penal Internacional, a la vez que, adicionalmente, hemos trabajado con otros países para que venga un reverdecer en la democracia en Venezuela. Y eso me permite decir con claridad: que haya conversaciones en México entre el gobierno interino y la dictadura me parece que está bien, pero lo que tiene que estar claro es que el objetivo a lograr debe ser que rápidamente haya elecciones presidenciales libres y con una estricta supervisión internacional para que el pueblo venezolano pueda darle fin a una dictadura que hoy es la peor que hayamos visto en los últimos años en América Latina y el Caribe", explicó.



En línea con esto, el presidente de Colombia aseguró: "Cualquier solución que perpetúe la dictadura sólo va a traer más crisis migratorias, más crisis social y algo que también ha sido tenebroso, y es que el régimen dictatorial de Venezuela protege en su territorio a grupos terroristas que le han hecho mucho daño a países como el nuestro y son parte de redes internacionales de terrorismo".



Por eso, dijo: "Yo creo que lo necesario es que acabe la connivencia con el terrorismo, y claramente sabemos que allá el terrorismo ha tenido refugio y protección. Allá está Iván Márquez, allá está El Paisa, cabecillas tenebrosos de esas estructuras. También están Antonio García o Pablito, cabecillas del Eln. Y están con la anuencia de muchos sectores afines al régimen y que también se nutren de actividades ilegales como el narcotráfico o la extracción ilegal de minerales".



"Esto no es nuevo y es evidente, lo conocen muchos órganos de seguridad internacionales. Si tuviéramos realmente en Venezuela un Gobierno democrático, institucional y confiable enfrentando ese fenómeno, esto se hubiera acabado hace mucho tiempo. Pero ha sido esta retaguardia estratégica y este apoyo estratégico que han brindado durante años lo que ha mantenido vivo esos grupos en gran medida", detalló.



POLÍTICA