Contundente respuesta de Duque a aseveraciones de Mancuso

El presidente Iván Duque respondió, y de manera tajante, a las afirmaciones del exjefe paramiltar Salvatore Mancuso, quien dijo que el mandatario “le teme a la verdad, se rasga las vestiduras hipócritamente exigiendo verdad, pero impide la reconstrucción de la misma y por ello su intromisión indebida e ilegal en la autonomía e independencia de la justicia”.



Esto en la medida que el jefe de Estado ha sido persistente en que los extraditados paramilitares no puedan ir a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Ante lo dicho por Mancuso en W Radio, Duque dijo que este lunes "un criminal de lesa humanidad, un bandido", perteneciente a las más llamadas Autodefensas Unidas de Colombia, salió a decir que aquí le tememos a la verdad.



"No, a la verdad no le tenemos ningún temor, la verdad se necesita, pero que no traten ahora de jugar esos jueguitos de por debajo de la mesa para tratar de vincularse a la JEP para que gocen de ningún tipo de sanción carcelaria y por otro lado gocen del beneficio de no extradición", dijo el jefe de Estado.



Agregó que ninguno de esos jefes paramilitares tiene el fundamento para entrar a la JEP y recordó que ellos tienen unas deudas pendientes con la justicia colombiana por crímenes de lesa humanidad y por lo que tienen que venir y pagar por esos delitos, porque ellos han estado condenados es por narcotráfico.



"Pero los crímenes execrables que cometieron tienen que venir a pagarlos acá, en las cárceles colombianas", insistió.



Duque dijo que si están buscando que los abogados le sirvan a ellos de petimetre de gestión para llegar después a la Jurisdicción Especial para la Paz, y por esa vía eludir la justicia, "que tengan claro que mientras yo sea el presidente de Colombia eso no va a ocurrir".



(Le puede interesar: Mancuso asegura que Duque le teme a la verdad e impide su construcción)

Duque aseguró que aquí seguiremos defendiendo la justicia y "esos criminales de lesa humanidad tienen que llegar al país a las cárceles colombianas a cumplir las penas que tiene pendientes con justicia y paz".



(Les puede interesar: Las recomendaciones de Duque para las elecciones del 2022)