Duque: no necesitamos aglomerarnos, más si se creó la renta básica

El presidente Iván Duque, en entrevista con Radio Nacional, insistió en que es necesario a toda costa evitar las aglomeraciones, porque son el caldo de cultivo para la propagación del covid-19.



Dijo que el Gobierno ha puesto en marcha iniciativas para favorecer a los más necesitados por lo que cuestionó las marchas y el contacto físico que con ellas se ha dado.



“En una democracia como la nuestra, no necesitamos aglomerarnos para hacer sentir nuestra voz frente a cualquier reivindicación de un derecho, mucho más cuando enfrentando la pandemia este Gobierno le dio vida a la renta básica”, dijo el Presidente en entrevista con la Radio Nacional en la mañana de este miércoles.



Duque recordó que este gobierno creó la renta básica con el Ingreso Solidario, que se viene entregando durante más de 14 meses.



"No es necesario tener que hacer grandes aglomeraciones para hacer reivindicación de un derecho porque estamos en medio de una pandemia", insistió el jefe de Estado.



Pero Duque también aprovechó la entrevista para enviarles un mensaje a algunos dirigentes políticos, sin hacer mención en particular a ninguno.



“Hay unos políticos que si deberían dejar de actuar como pirómanos, todos los días viendo a ver como incendian al país, como fracturan al país a través de una luchas de clases para cabalgar en sus pretensiones electorales”, dijo.



Agregó que lo que el país requiere son propuestas y no seguir incendiando la sociedad, diseminando noticias falsas y tratando de generar rupturas en todo momento.



El mandatario también insistió este miércoles en su llamado a los colombianos a evitar las aglomeraciones y mantener el autocuidado para contener el crecimiento del covid que ha causado la muerte de más de 100.000 personas.



“Aquí toca asumir que, durante el tiempo de pandemia, mientras alcanzamos inmunidades colectivas globales, las aglomeraciones son el factor más determinante del crecimiento del virus”, dijo el mandatario.



Duque señaló que para contener el virus es importante evitar las aglomeraciones y también combinar la vacunación masiva con las medidas de autocuidado.



“Las medidas farmacológicas como la vacunación son muy importantes, pero vacunación no quiere decir que a nadie le va a dar el virus; va a reducir sus efectos letales, va a reducir sus efectos nocivos en la salud, pero la vacunación per se no va a evitar que la gente se contagie”, aseguró el mandatario en la entrevista.



El jefe de Estado fue persistente en la necesidad del uso del tapabocas y anticipó que en el 2022 lo seguiremos usando. "Tenemos que entender que nos toca combinar las medidas: las farmacológicas y las no farmacológicas”, reiteró.



