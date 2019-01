Duque reitera llamado a Cuba para que entregue a negociadores del Eln

El presidente Iván Duque respondió en la mañana de este sábado al canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, quien dijo que su país actuaría "en estricto respeto a los protocolos del diálogo de paz firmados entre el Gobierno y el Eln", esto, tras el pedido del Gobierno colombiano para que los negociadores de paz de esa guerrilla que están en la isla sean entregados a las autoridades nacionales luego del atentado con un carro bomba en Bogotá que dejó 21 muertos, el jueves.



El canciller Rodríguez señaló que entre estos protocolos que serían respetados está el de "en caso de ruptura de la negociación", y que "está en consulta con las partes".

El mandatario colombiano señaló hoy desde Fresno, en el Tolima, que "lo que se presentó esta semana no es una diferencia, no es la ruptura de ningún diálogo, porque nosotros no habíamos hecho presencia en esa mesa esperando a que liberaran a los secuestrados y a que cesaran los ataques terroristas. Lo que se presentó no fue una diferencia de opinión, lo que se presentó fue un acto criminal violador de los derechos humanos y ningún acto de esa naturaleza amerita ningún protocolo que evite que se haga justicia".

#PazColombia @CubaMINREX actuará en estricto respeto a los Protocolos del Diálogo de Paz firmados entre el Gobierno y el ELN, incluido el Protocolo en Caso de Ruptura de la Negociación. Está en consulta con las Partes y otros Garantes. #Cuba reitera sus condolencias a #Colombia. — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) 19 de enero de 2019

"Por eso le pedimos al gobierno cubano que entregue a esos criminales para que se haga justicia. No más chantajes, con la violencia no se gana el oído del Estado, con la violencia no se gana el oído de la sociedad", añadió el presidente Duque.

El mandatario ya había reclamado, en la noche del viernes, la entrega de los miembros de la delegación del Eln luego de que las investigaciones apuntaran a la responsabilidad del grupo guerrillero en el ataque contra la Escuela de Policía General Santander.

Aunque Duque no habló de una “ruptura” de las negociaciones de paz con el Eln, desde el punto de vista fáctico estas quedaron sin piso ante la decisión del mandatario de suspender el levantamiento de las órdenes de captura en su contra.



“Esto significa la terminación inmediata de todos los beneficios otorgados a ellos en el pasado por el Estado y la activación de las circulares rojas de la Interpol”, notificó el Presidente.



La terminación de todos esos “beneficios otorgados a ellos (los negociadores del Eln) en el pasado”, como lo dijo el Presidente, estaría implicando inclusive los protocolos acordados por el gobierno anterior con Cuba en caso de terminación del proceso.



Esos protocolos hablarían de que, en caso de darse por terminado el proceso, los negociadores contarían con el respaldo de un país amigo para su movilización.



La comisión negociadora del Eln que se encuentra en Cuba está conformada por Pablo Beltrán, Aureliano Carbonell, Silvana Guerrero, Manuel Martínez, Alirio Sepúlveda, Isabel Torres, Consuelo Tapias, Tomás García, Viviana Henao y Óscar Serrano.



ELTIEMPO.COM Y POLÍTICA