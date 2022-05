En el marco del Foro Económico Mundial, en Davos, Suiza, el presidente Iván Duque se reunió con Bill Gates, cofundador de Microsoft. Hablaron sobre los resultados del país en transición energética, agenda ambiental, ampliación de áreas protegidas y el Camino a Cero, estrategia para alcanzar la carbononeutralidad. Gates sorprendió a su interlocutor al regalarle su libro How to prevent de next pandemic. Se lo firmó, y según contó Duque, le agradeció y felicitó por su liderazgo.

El presidente Iván Duque y el ministro Carlos Correa recibieron el libre firmado por Bill Gates. Foto: Prensa Presidencia El cofundador de Microsoft exaltó el liderazgo de Colombia en la protección del 30% de sus áreas marinas y terrestres en 2022. Foto: Prensa Presidencia

No lo dejaron ir

El miércoles pasado, Luis Felipe Henao, jefe de debate de Federico Gutiérrez, estaba listo para subirse en avión rumbo a Arauca, cuando el equipo de seguridad le pidió que cancelara ese viaje. En esa capital hasta se quedaron vallas dándole la bienvenida. Le dijeron que había amenazas del Eln. Y la campaña incluso reveló que algunos de los organizadores de la jornada fueron amenazados al siguiente día en ese departamento.

El tema ambiental

El ministro de Ambiente, Carlos Eduardo Correa, tuvo unas jornadas muy movidas en el Foro Económico Mundial, en Suiza. Allí expuso el modelo de Biodiverciudades. Para fortalecer esta iniciativa, el funcionario se reunió con el fundador de Isha Foundation, Sadhguru, con quien centró estrategias para salvar el suelo cultivable. Con el CEO de Bezos Earth Fund, Andrew Steer, dialogaron sobre el esfuerzo por conservar las áreas marinas y terrestres. Y con Bill Gates dialogaron sobre economía baja en carbono y la creación de políticas públicas.



Marco fiscal

Para la tarde de ayer estaba prevista una jornada clave para las finanzas del país. Resulta que el Confis iba a estudiar el marco fiscal de mediano plazo 2022-2032. En el Gobierno Nacional hay mucho optimismo de que habrá muy buenas noticias tanto en materia fiscal como en crecimiento. Se sabrá si va a haber alivio en la deuda y los ingresos que tienen previstos.

Nueva directora

Luego de un proceso de selección para el cargo de director de la Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez designó a la embajadora Martha I. Alarcón López como la nueva líder de la academia.

Visita de sindicatos

La Confederación Sindical de las Américas —expresión regional de la Confederación Sindical Internacional—, atendiendo al llamado de la CUT y la CTC, envió una delegación para observar las elecciones presidenciales con representantes del movimiento sindical provenientes de Brasil, Argentina, Canadá, Estados Unidos y Chile. Tendrán contacto con sectores diplomáticos, con las autoridades electorales, las organizaciones sindicales y de derechos humanos, para intercambiar percepciones y observaciones del proceso electoral.

Vargas Lleras pide disculpas

El exvicepresidente Germán Vargas Lleras fue dado de alta de la Clínica Boyacá tras el accidente que tuvo mientras montaba en bicicleta. Confirmó que sufrió una fractura de fémur y cadera y que, aunque ha “pasado por todo, jamás había sentido algo similar”. Aunque ya se encuentra en su casa, contó que no logró enviar su nota dominical de EL TIEMPO. “En 4 años no he faltado al compromiso de enviar mi nota dominical. Ruego a mis lectores me excusen, en esta oportunidad fui incapaz”, escribió el líder natural de Cambio Radical.



