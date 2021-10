Duque a Vivanco: ‘Algunos quieren sacar provecho de la visita de Blinken’

El gobierno colombiano manifestó su rechazo a la carta que envió José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, al secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken.



"Aquí no podemos seguir haciendo política con estas cosas. Nosotros recibimos un proceso de paz que, como lo dijo las propias Naciones Unidas, es un proceso frágil y la evidencia está en lo que dijo el defensor del Pueblo", dijo el mandatario al ser cuestionado por la prensa durante su visita a Brasil.



Y añadió: "si tanto creen en las instituciones de protección de los Derechos Humanos, que mire lo que dijo la Defensoría del Pueblo en su último reporte. Dice que se ha hecho más en estos tres años por la implementación del acuerdo de paz que lo que se hizo en los primeros veinte meses. Yo creo que aquí no podemos seguir haciendo política con la paz. Nosotros no hacemos política con la paz".



Sobre la visita de Blinken este 20 de octubre, Duque expresó que “algunos quieren sacar provecho de la visita del secretario de Estado. Él no atiende a presiones de nadie y no va a servirse para que opaquen su visita, haciéndoles el juego del protagonismo mediático. Su agenda está enfocada a migración y a otros temas bilaterales”.



Ayer le envíe una carta al Secretario de Estado @SecBlinken sobre su visita a Colombia esta semana.



La situación de DDHH en el país se deteriora peligrosamente. pic.twitter.com/sIBnq93Jnr — José Miguel Vivanco (@JMVivancoHRW) October 19, 2021

En la carta de Vivanco dirigida a Blinken, este le pide aprovechar su visita a Colombia para presionar mejoras en la situación de derechos humanos del país. En particular sobre temas como la aspersión aérea con glifosato, la violencia en contra de manifestantes y los ataques de grupos ilegales en contra de defensores de derechos humanos.



"Cinco años después de los acuerdos de paz, Colombia atraviesa por una coyuntura crítica. La administración del presidente Duque ha implementado políticas disfuncionales y mal dirigidas, entre ellas la de drogas, y se han presentado abusos por parte de los grupos armados. Muchas comunidades están cerca de regresar a los niveles de violencia previo a los acuerdos de paz. Al mismo tiempo, la respuesta del gobierno a las manifestaciones urbanas este año involucraron niveles de brutalidad policial sin precedentes en la historia del país, incluyendo decenas de muertes y centenares de arrestos arbitrarios", escribió Vivanco en la carta.



Vivanco respondió a las declaraciones del presidente Duque a través de su cuenta de Twitter: “Iván Duque me ataca con bajeza por mi carta al secretario Blinken. Lamento este nivel de discusión. Estos deberían ser los temas de debate: el peligroso aumento de violencia por grupos armados, represión policial y política de drogas fallida”.

El Pdte. @IvanDuque me ataca, con bajezas, por mi carta al Secretario Blinken.



Lamento este nivel de discusión. Estos deberían ser los temas de debate:



1. Peligroso aumento de violencia por grupos armados.



2. Represión policial.



3. Politica de drogas fallida. — José Miguel Vivanco (@JMVivancoHRW) October 19, 2021

