El presidente Iván Duque participó anoche, en el Teatro Colón de Bogotá, en la presentación de su libro Es con hechos, así construimos un legado para Colombia, que recopila los logros más significativos de los cuatro años de su gobierno.



La obra, de 216 páginas y editada por Planeta, narra en primera persona los aspectos más relevantes de la gestión que el jefe de Estado comenzó el 7 de agosto de 2018 y finaliza domingo.

Precisamente, en entrevista con EL TIEMPO, el presidente Iván Duque anticipó el domingo pasado lo que será la publicación. “La próxima semana saldrá un compromiso que yo tenía: entregarles a los colombianos un balance humano, cercano, una especie de carta que la vamos a llamar 'Es con hechos' y ahí está descrito todo esto que le he compartido, que es perfectamente verificable”.



Sobre el texto, el jefe de Estado destacó que está escrito en primera persona, “como un diálogo directo mío con todos ustedes, y es una invitación a entrar en todos los detalles de manera sucinta y concreta”. Duque señaló que es, de alguna manera, un escrito que quiere dejarles a todos los colombianos expresando su gratitud y la de todo su equipo de gobierno por haber confiado en una propuesta que se ha cumplido en su gran mayoría.



En ese sentido, el mandatario al hablar de su libro explicó que el propósito “es justamente hacer un balance de nuestros cuatro años de servicio a Colombia, soportado en cifras, hechos y estadísticas incontrovertibles, para que sirva como referente para la evaluación de nuestra gestión y para el análisis integral en medio de la peor tormenta que haya tenido que navegar un presidente, marcada por la pandemia del covid-19”.



Por eso, Planeta señaló que este libro es una recopilación de los más significativos logros del gobierno Duque en los diferentes frentes del país y un reconocimiento a una administración que salió al territorio, visitó las regiones, escuchó las necesidades y trabajó duro para, cuatro años después, entregar cumplidas más del 90 por ciento de las 203 propuestas de su plan de gobierno.

El presidente Iván Duque, el ministro de Ambiente Carlos Correa durante firma de acuerdo de protección. Foto: Presidencia

Cuatro años

De acuerdo con la editorial, al leer el texto los lectores podrán recorrer el país y entender los retos y oportunidades que durante cuatro años la actual administración enfrentó.



“En este camino no solo hay éxitos de un gobierno que puso siempre por delante a los colombianos, también hay una muestra de que sí es posible hacer política de forma honesta, transparente y comprometida”, destaca Planeta.



“Es con hechos como he gobernado a Colombia, es con hechos como hemos propiciado muchos avances para el país y es con hechos como he demostrado mi amor a esta hermosa nación, de la cual me siento privilegiado de haber dirigido sin odios, mezquindades, polarizaciones ni ataques rastreros”, se lee en uno de los apartes de la publicación.

(Siga leyendo: Video: Iván Duque imita a Gustavo Petro y Álvaro Uribe)



Y ya al final del texto, Duque acude a una frase del político uruguayo Luis Alberto de Herrera para manifestar que “las nubes pasan y el azul queda”. “Los hechos quedan, y los resultados, también”, concluye el mandatario.

