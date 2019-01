Duque pidió a Cuba capturar y entregar a negociadores del Eln

El gobierno del presidente Iván Duque retiró este viernes todos los beneficios que su antecesor había dado al Eln para poner en marcha el proceso de paz con esa guerrilla y pidió a Cuba capturar a los 10 negociadores que se encuentran en ese país y entregarlos a las autoridades colombianas.

Aunque Duque no habló de una “ruptura” de las negociaciones de paz con el Eln, desde el punto de vista fáctico estas quedaron sin piso ante la decisión del mandatario de suspender el levantamiento de las órdenes de captura en su contra.



“Esto significa la terminación inmediata de todos los beneficios otorgados a ellos en el pasado por el Estado y la activación de las circulares rojas de la Interpol”, notificó el Presidente.



La terminación de todos esos “beneficios otorgados a ellos (los negociadores del Eln) en el pasado”, como lo dijo el Presidente, estaría implicando inclusive los protocolos acordados por el gobierno anterior con Cuba en caso de terminación del proceso.



Esos protocolos hablarían de que, en caso de darse por terminado el proceso, los negociadores contarían con el respaldo de un país amigo para su movilización.



En su discurso el Presidente no tuvo en cuenta ese asunto protocolario y lo que pidió fue “hacer efectivas las capturas de los terroristas que se encuentran en su territorio y entregarlos a las autoridades policiales colombianas”.

La comisión negociadora del Eln que se encuentra en Cuba está conformada por Pablo Beltrán, Aureliano Carbonell, Silvana Guerrero, Manuel Martínez, Alirio Sepúlveda, Isabel Torres, Consuelo Tapias, Tomás García, Viviana Henao y Óscar Serrano.



Todavía no se conoce la respuesta de La Habana al pedido del gobierno colombiano. Y no se sabe tampoco si los diez miembros del Eln que viajaron desde finales del año pasado a la capital cubana para atender las negociaciones aún están en ese país.



Como si advirtiera el riesgo de que los negociadores del Eln fueran a otro país, Duque advirtió que denunciará “a cualquier Estado que brinde respaldo o permita la presencia de miembros de este grupo en su territorio”.



Diversos sectores políticos de Colombia y Venezuela han dicho en muchas oportunidades que el gobierno de Nicolás Maduro protege a los dirigentes del Eln en su país, tanto política como económicamente.



El pasado 4 de enero el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia le pidió al gobierno de Venezuela verificar la presencia y permanencia en su territorio de algunos miembros del Eln.



Inclusive, solicitó al régimen de Nicolás Maduro “hacer efectiva la circular roja de Interpol, de ser el caso, contra Eliecer Herlinto Chamorro Acosta, alias ‘Antonio García’; Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, alias ‘Pablito’; y Rafael Sierra Granados, alias ‘Ramiro Vargas’”.



El inicio de las negociaciones de paz entre el gobierno del entonces presidente Santos y el Eln se produjo en Caracas y tuvo todo el respaldo del gobierno de Maduro.

Historia criminal del Eln

Antes de anunciar su decisión de suspender el levantamiento de las órdenes de captura a los negociadores del Eln, el presidente Duque presentó al país todo un resumen del prontuario criminal de esa guerrilla los últimos años, lo cual le hace pensar que en realidad este grupo no tiene un compromiso real con la búsqueda de la paz.



Duque habló de un “engaño sistemático” y de una “violencia irracional que han caracterizado casi tres décadas de fallidas conversaciones con el Eln”.



En efecto, casi todos los gobiernos desde su creación en 1964, han intentado entablar negociaciones políticas con esa guerrilla, pero todos han fracasado.



“Los registros oficiales nos indican que 5.682 ciudadanos inocentes han sido secuestrados por el Eln en los últimos 23 años: esto es 247 secuestrados al año, y alrededor de dos personas cada tres días”, dijo Duque.



Agregó que “durante los 17 meses del proceso de diálogo entre la administración anterior y el Eln, estos criminales ejecutaron 400 acciones terroristas en 13 departamentos, dejando 339 víctimas y más de 100 asesinatos”.



Ante estas cifras tan contundentes, Duque calificó al Eln como “una máquina criminal de secuestros y atentados”.

“¡Basta ya!”

Visiblemente contrariado por las acciones criminales de esa guerrilla, Duque pareció dar un ultimatum: “Basta ya, señores del Eln. Basta ya de muertos, basta ya de secuestros y de atentados contra el medio ambiente. Colombia les dice: Basta”.



Duque, en su intervención por televisión anoche (la segunda en dos días sobre el tema) dijo que nada justifica hechos criminales como el carrobomba contra la escuela de la Policía General Santander.



“No existe ninguna ideología ni causa que justifique la sevicia de ayer contra la juventud colombiana, que justifique el asesinato de otro ser humano, que justifique las extorsiones y otros delitos como el ecocidio perpetrado por décadas en nuestro país. No hay justificación alguna para contaminar el suelo colombiano con el equivalente a los más graves derrames de petróleo de la historia”, aseguró.



Y puso a Colombia en el contexto de lo que otros países han sufrido con el terrorismo, recordando que el éxito en esas experiencias es que no ha habido vacilación ni del Estado ni de la sociedad contra los autores de esos atentados.



“Ayer (el jueves) en Bogotá los criminales atentaron contra jóvenes estudiantes con ganas de servirle a nuestro país. Un dolor similar experimentaron en el pasado Madrid, Nueva York, París, Londres, Buenos Aires y otras tantas sociedades que encontraron en la unidad y en la contundencia la mejor línea de defensa contra el terror”, afirmó.



“Unidad y contundencia”, dos palabras que el Presidente ha repetido en varias oportunidades desde que el pasado jueves el Eln acabó con las vidas de 21 personas y dejó heridas a casi un centenar.



Según Duque “para toda Colombia hoy es claro que el Eln no tiene ninguna genuina voluntad de paz”.

Sin cerrar la puerta

Aunque el proceso de paz con el Eln queda prácticamente sin piso por las decisiones tomadas por Duque, éste nunca cerró la puerta de manera expresa a una salida negociada, si esa guerrilla cumple con unos requisitos mínimos: devolver a los secuestrados y poner fin a todo acto de violencia.



“Si el ELN realmente quiere la paz, necesita mostrarles al país hechos concretos como la liberación inmediata de todos los secuestrados y el fin de todas sus acciones delictivas”, aseguró el Presidente.



Pocas horas antes del anuncio de Duque, el canciller Carlos Holmes Trujillo convocó al cuerpo diplomático acreditado en Colombia para dar a conocer cuál es la situación del país tras el atentado, con el fin de conseguir el respaldo de la comunidad internacional.



A la cita asistieron más de 90 diplomáticos, quienes escucharon de voz del ministro de Defensa, Guillermo Botero, y el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, una explicación de lo sucedido.



En diálogo con EL TIEMPO, el canciller reveló que les pidió a los delegados que “condenen el atentado con nombre propio y que exijan a ese grupo terrorista la entrega de los secuestrados y el fin de la violencia”.



Luis Mariano Montemayor, nuncio apostólico en Colombia, dijo que “hay una necesidad de la revisión de la conducta de los grupos armados” y manifestó que el Vaticano está “dispuesto a ayudar”.



Este viernes todos los expresidentes (Ernesto Samper, César Gaviria, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos) condenaron las acciones del Eln.

Twitter suspendió las cuentas del Eln

Las cuentas de Twitter que tenía la guerrilla del Eln fueron suspendidas al mediodía del viernes.



A través de esos perfiles, la organización armada ilegal, señalada como responsable del atentado de este jueves contra la Escuela de Cadetes General Santander, publicaba sus comunicados a la opinión pública. En respuesta a EL TIEMPO, la red social aseguró que “Twitter no comenta sobre cuentas en específico. Las cuentas que son suspendidas atienden a la violación de alguna o varias de las reglas de Twitter”.



Dentro de los perfiles suspendidos están la de Ranpal, medio de comunicación de esa insurgencia, la del Frente Urbano y la de la delegación de paz. De igual forma, la cuenta @EquipoPazGob, que llevaba un historial del las negociaciones con las Farc y el Eln, cambió de nombre y de dueño. Sin razón aparente, las publicaciones hechas desde 2015 fueron borradas y ahora en ella se difunden memes.



