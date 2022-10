El pasado 19 de septiembre se conoció que el ex presidente Iván Duque fue nombrado como director de la Iniciativa Concordia para la Amazonía, una alianza público-privada creada hace poco para la protección del ecosistema conocido como 'el pulmón del planeta'.



(En contexto: Iván Duque es el nuevo presidente de la Iniciativa Concordia para la Amazonia)

Dentro de las funciones que tiene el ex mandatario está movilizar recursos, hacer convocatorias y diseñar proyectos para trabajar por la Amazonia y la conservación con comunidades indígenas, el fortalecimiento de las cadenas productivas sostenibles, la promoción de los bonos de carbono y la lucha contra la minería ilegal.

El presidente Duque aseguró que seguirá siendo una voz constructiva y que apoyará lo que cree que debe apoyar y opinará sobre lo que considera que debe respaldar. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

Su designación, sin embargo, no ha caído bien en algunos sectores. Más de 9.000 personas han firmado una petición en la plataforma change.org.



La autora de esta convocatoria es María Isabel Gutiérrez y está dirigida al presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Csaba Kőrösi.



"Cuando estuvo como presidente de Colombia apoyó el Fracking, la fumigación con glifosato y vendió reservas ecológicas como el Páramo de Sumapaz, dejando a Colombia sin acceso a ese recurso ecológico", reparan.



Luego dicen que "no es posible que una persona que no tiene respeto por lo ambiental, maneje el pulmón del mundo".



(Puede leer: ¿Se pueden 'recuperar' las selvas en 20 años como plantea el presidente Petro?)



Dentro del texto que se lee en la plataforma mencionan que no quieren permitir que "personas inescrupulosas, acaben con los recursos naturales de la humanidad. Exijamos su renuncia y salvemos a la Amazonía".



Hasta el momento, la petición tiene 9.515 firmas.



