El presidente Iván Duque pidió a los colombianos no abandonar el país: "les pediría a los colombianos que no se vayan del país, porque no podemos tomar decisiones ni por temor ni presión ni ansiedad. Colombia es próspera en #LATAM, tiene democracia estable e instituciones muy fuertes, en el que las libertades no dependen de quién sea el presidente", dijo.



El pronunciamiento se dio en durante la Cumbre Concordia de las Américas 2022, que se desarrolla en Miami, Florida, Estados Unidos.



"Ante empresarios de EE. UU. explicamos que las transiciones políticas no son el fin del mundo ni deben ser consideradas un patrón de terror. Hemos defendido nuestra democracia, tenemos una economía proempresa y un sector privado vibrante. Lo que se ha construido se va a conservar", dijo el jefe de Estado.

Al recibir el Premio al Liderazgo 2022, en la Cumbre Concordia de las América el presidente afirmó que “el costo de defender la democracia requiere que actuemos de manera audaz”, al tiempo que destacó el papel de la organización Concordia en la promoción de los valores democráticos.



“El costo de defender la democracia requiere que actuemos de manera audaz. Y defender, desde nuestro corazón, todas aquellas cosas en las que creemos. Nosotros hemos defendido la democracia en Colombia y no vamos a permitir que persona alguna nos la arrebate”, expresó el mandatario tras recibir el galardón.

Agregó que los presidentes son elegidos para cerrar brechas, trabajar de la mano con las instituciones, hacer reformas duraderas, tener la capacidad de reconocer las cosas que se hicieron bien en el pasado y tratar de sostener la certidumbre para bien del futuro.



“Nos esforzamos por todo esto y yo creo que cumplimos muchas de las cosas que prometimos. Pero la lucha de la democracia continuará”, recalcó el jefe de Estado.

