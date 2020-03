‘Tenemos la oportunidad de quitarle velocidad al coronavirus’: Duque

El presidente Iván Duque anunció en la noche de este viernes que, a partir del próximo miércoles, todo el país entrará en una cuarentena por 19 días, para contener la epidemia del covid-19.

La restricción aplicará desde las 00:00 a. m. de este miércoles 25 de marzo e irá hasta el lunes 13 de abril, a las 11:59 p.m.



“Hemos analizado las tendencias epidemiológicas que enfrentará Colombia en las próximas semanas. Hemos tomado decisiones drásticas pero urgentes. En las próximas semanas tenemos la oportunidad de quitarle velocidad al coronavirus”, señaló el Presidente.



“El coronavirus es una enfermedad que se propaga a toda velocidad, pero si hacemos lo correcto, podemos detener su expansión”, agregó.

La decisión se tomó tras analizar la curva de crecimiento de los casos de contagio en el país, que ya llegan a 158, y por recomendaciones del panel de expertos, que ha acompañado al Ejecutivo en cada decisión tomada para contener la crisis.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) ya había recomendado esta semana a los países tomar las medidas de aislamiento para enfrentar la pandemia. Con esta decisión, Colombia sigue la misma línea de países como Argentina, donde el aislamiento a nivel nacional está planteado hasta el 31 de marzo. En Europa, Italia, Francia y España tomaron determinaciones similares.



El anuncio, paralelo al primer día del simulacro de aislamiento en Bogotá ordenado por la alcaldesa Claudia López y avalado por el Gobierno Nacional, también coincidió con la confirmación de 30 nuevos casos en la jornada de este viernes.



El Instituto Nacional de Salud confirmó que estos se presentaron en Bogotá (12), Medellín (9), Santa Marta (2), Chía (1), Madrid (1), Envigado (1), Cali (1), Rionegro (1), Anapoima (1) y Pereira (1).



Solo dos de los nuevos contagiados se encuentran hospitalizados, mientras que el resto permanece en sus residencias, agregó la autoridad de salud.



Con esta actualización, el lugar del país con más presencia de pacientes con covid-19 sigue siendo Bogotá (65), seguida de Antioquia (22), Valle del Cauca (15), Bolívar (9), Huila (9), Cundinamarca (7), Risaralda (6), Norte de Santander (6), Atlántico (5), Quindío (3), Santander (2), Magdalena (2), Cauca (2), Caldas (2), Tolima (2) y Meta (1).

Con el conteo de este viernes, se mantiene la tendencia creciente de nuevos pacientes identificados desde el hallazgo del primero, el pasado 6 de marzo. El promedio de casos por día en el país alcanzó con los nuevos resultados 10,5 en cada jornada. Este hecho, de acuerdo con César Burgos, presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, evidencia que las medidas previas a la fase actual, de contención, no fueron suficientes.



“Los cierres de los aeropuertos y las fronteras, si bien se vinieron dando, no fueron tan herméticos ni tan tempranos como se hubiera podido esperar”, apunta.



No obstante, Burgos también destaca que, hasta el momento, la mayoría de los casos “tienen un nexo causal con personas extranjeras”, por lo que, oficialmente, la enfermedad aún no circula en el país de forma autóctona.



En efecto, los datos del Instituto Nacional de Salud muestran que dos terceras partes de los contagios se dieron fuera del país, y el otro tercio se trata de casos relacionados.



En cuanto a la procedencia de la enfermedad, el primer país, según los datos del INS, es España, seguido por Estados Unidos y, con solo algunos casos, Ecuador, Italia y Francia, entre otros.



Solo hay, por el momento, dos casos en los que se está estudiando la cadena de transmisión; es decir, sí podrían estar fuera del espectro de las personas que llegaron desde el extranjero y sus cercanos.

Luis Jorge Hernández, médico epidemiólogo y profesor de la Universidad de los Andes, señala que el aumento en la cifra de casos debe asumirse con tranquilidad. “La búsqueda de casos refleja no tanto el conteo de la epidemia, sino qué tanto se está actuando para identificarla”.



En otras palabras, la variable de los casos también depende de qué tantas pruebas se están haciendo para confirmarlos y, en ese sentido, la sugerencia del experto es seguir fortaleciendo las capacidades para detectar la transmisión de la enfermedad.



Agrega que “la epidemia se va a expandir, inevitablemente. Lo importante es disminuir la velocidad con la que lo hace para no concentrar los diagnosticados en las primeras semanas y dar tiempo al alistamiento de los servicios de salud”.

Su concepto coincide con el de Jorge Martín, epidemiólogo y docente de la Universidad Javeriana, quien señala que “no debemos asustarnos si en los próximos días aparecen más casos. El problema real es no detectarlos y que la cadena de transmisión, como pasó en Italia, se rompa, de forma que ya no sea posible rastrear de dónde proceden los contagios”.



Para los expertos, las próximas tres semanas serán determinantes en dos sentidos: por un lado, para evaluar la capacidad de Colombia de realizar suficientes pruebas para no perder el rastro a la enfermedad (lo que podría llevar a aplicar el test incluso a personas asintomáticas y que no tengan relación con los casos importados), y en segundo lugar, con la evaluación de la medida de aislamiento nacional.



Este último punto alineó a figuras políticas tan distantes como los senadores Gustavo Petro y Álvaro Uribe Vélez. Ambos solicitaron esta semana una cuarentena a nivel nacional, como se terminó confirmando.

Con el fin de mitigar los efectos de estas restricciones, el presidente Duque repasó este viernes las medidas tomadas esta semana: “Haremos un giro adicional a Familias en Acción, un giro adicional a los Jóvenes en Acción”. Además, enfatizó el mandatario, habrá un respaldo para adultos mayores, así como la implementación de alivios hipotecarios, conexión de agua sin costo y adelanto de la devolución del IVA para abril.

Duque da negativo en su segunda prueba de covid-19

El mandatario informó en la noche de este viernes el resultado negativo de su prueba del coronavirus. Se trata de la segunda que se realiza, y debió hacerla para descartar un contagio luego de los encuentros que tuvo con el alcalde de Popayán, Juan Carlos López, cuyo contagio está confirmado.



“Me permito informarle a todos los colombianos que luego de realizarme la prueba de #Covid_19, el resultado que arrojó la muestra es negativo. Reiteramos llamado al cuidado y autocuidado, y a ser responsables con información”, publicó el mandatario.



El alcalde de la capital del Cauca se encontró en dos ocasiones con Duque. El miércoles 11 de marzo, cuando fueron los oradores principales en la inauguración del certamen Vive Popayán en Bogotá y compartieron tarima.

Luego, López volvió a saludarse con el mandatario en la Casa de Nariño, el sábado 14, precisamente en el encuentro del Gobierno con los alcaldes y gobernadores para trazar estrategias que contengan la expansión del virus. Ese día, López omitió una información trascendental al ingresar a Palacio: el mes anterior había estado en Marruecos e hizo escala en Madrid, uno de los focos de la infección.



La Casa Militar de la Presidencia informó que “con el fin de prevenir el contagio del covid-19, se activó un control para el ingreso a la Casa de Nariño”. Este protocolo incluye, entre otras cosas, un cuestionario.



De acuerdo con los registros, al momento de su ingreso, el alcalde respondió de manera negativa a las siguientes preguntas: 1. Síntomas, fiebre o tos: (No). 2. Países visitados en los últimos 14 días: (No). 3. Contacto con personas con síntomas: (No).



Este hecho también llevó a que otros mandatarios locales, como la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se realizaran la prueba, que en su caso también fue negativa.

Este viernes la Fiscalía General y la Procuraduría anunciaron que abrieron investigaciones preliminares de carácter penal y disciplinario contra el mandatario. Se busca establecer si pudo incurrir en los delitos de violación de medida sanitaria y falsedad en documento.

REDACCIÓN SALUD Y JUAN MANUEL FLÓREZ ARIAS

EL TIEMPO@SaludET