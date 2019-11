No se puede decir que la policía colombiana sea asesina: Duque

El presidente Iván Duque se refirió en la mañana de este martes a la muerte del joven Dylan, quien pereció tras ser impactado por un objeto contundente lanzado por un miembro del Esmad durante una de las jornadas de marcha de este fin de semana, en medio del llamado paro nacional.

Duque dijo que el Esmad y la Policía están actuando buscando tener toda la prudencia y recordó que los últimos días ha tenido más de 600 intervenciones en todo el país.

Duque dijo que se tienen que hacer todas las investigaciones para mirar los procedimientos, las circunstancias, la forma en que aconteció la muerte de Dilan Cruz.



“También es muy importante que no se lleve a una afirmación como decir que la Policía de Colombia es una Policia asesina porque la policía de Colombia siempre ha estado presta a defender al pueblo colombiano“, enfatizó el jefe de Estado, en diálogo con La FM.



“Yo creo que hacer una afirmación como que la policía colombiana es una policía asesina no solamente es injusta sino que también puede obedecer a criterio de algunas personas que quieren en este momento atizar el fuego”, Dijo Duque, sin mencionar a nadie en particular



“Yo lo que creo frente a este caso doloroso es que las investigaciones se tiene que hacer, los procedimientos se tiene que observar y se tiene que garantizar que este proceso sea no solamente adelantado con celeridad sino que dé otal transparencia para el escrutinio de la opinión pública”, concluyó.



