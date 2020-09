'No se están desmejorando las condiciones laborales': Duque

Este martes hubo una polémica por cuenta del decreto 1174 en el cual se creó el Piso de Protección Social, que advierte que las personas que mensualmente perciban ingresos inferiores a un salario mínimo legal mensual vigente (smlmv) contarán con este mecanismo de protección social que trae la posibilidad de cobertura en salud, riesgos laborales y protección en la vejez.



Sin embargo, algunos sectores como el gremio de la Confederación General del Trabajo, planteó que con esto se abre la puerta para permitir la contratación por horas.



Frente a ello, el mandatario señaló que con esto "no se están desmejorando las condiciones laborales" y agregó que esta "no es una reforma laboral".



Duque aseveró que este decreto se creó con el Plan Nacional de Desarrollo, y busca que las personas que "ganan menos de un salario mínimo" y personas que que no están formalizadas "puedan empezar a orientar un camino de cobertura de protección para la vejez".



"Lo que se está buscando con este decreto es que tengamos herramientas de protección y cobertura para personas que tienen que iniciar una ruta de protección para la vejez", puntualizó el jefe de Estado.



El Gobierno señaló que esta herramienta es necesaria debido a que estas personas que no pueden acceder al sistema general de pensión (no pueden cotizar), ahora tendrán una opción de ahorrar y tener un dinero para la vejez.

Frente a ello, el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, respondió preguntas de los colombianos y aclaró que debido a que 1 de 4 adultos mayores en el país tiene acceso a la pensión y "se debe corregir esa situación", que empezó con el Piso de Protección Social.



En cuanto al aislamiento selectivo que empezó este martes, y que fue decretado por el presidente Iván Duque, en el cual hay restricciones puntuales y prima la responsabilidad individual, el mandatario dio un balance en cuanto a vuelos.



"La reactivación del transporte es un hecho y las cifras así lo demuestran", enfatizó.



Este martes se efectuaron alrededor de 102 vuelos en los que se movilizaron cerca de 7.700 pasajeros. Según el Gobienro, las rutas más utilizadas fueron: Bogotá - Rionegro - Bogotá; Bogotá - Barranquilla- Bogotá y Bogotá - Cali- Bogotá.



Adicionalmente, esta semana empezó el cuarto giro de familias y jóvenes en Acción, advirtió Susana Correa, directora del Departamento de Prosperidad Social.



Correa anunció el programa 'Tiendas para la gente', que busca fortalecer las tiendas de barrio y pequeños negocios. "Vamos a llegar a 1.000 tenderos y lo que queremos es fortalecerlas", aseveró

