El presidente Iván Duque se refirió en la mañana de este sábado a la eventual presencia en el país del mandatario venezolano Nicolás Maduro. Hay quienes aseguran que podría asistir a la posesión de Gustavo Petro.



Para nadie es una secreto que Duque ha sido tal vez el más duro contradictor que ha tenido Maduro en la región. Tampoco se desconocen los comentarios salidos de tono y groseros que el venezolano ha tenido con algunos dirigentes nacionales, comenzando por el jefe de Estado.

"No es un tema de dejar o no dejar entrar, es que Nicolás Maduro no es reconocido por mí como presidente de la República, como presidente legítimo de Venezuela", dijo Duque, quien agregó que "mientras yo sea presidente de Colombia, él no entrará como presidente de Venezuela al territorio colombiano".



"Cuando yo ya deje la Presidencia, ya que el próximo presidente decida qué relación va a tener con él", agregó.



El jefe de Estado también se refirió a lo que tiene que ver con los precios de la gasolina y dijo que hay tres aspectos que se deben tener en cuenta.



Destacó en primer lugar que hoy tenemos un precio de la gasolina que sigue siendo más bajo que antes de la pandemia, es decir es inferior al valor de febrero del 2020.



En segundo lugar, el mandatario señaló que seguimos teniendo un precio de ese combustible que comparativamente con otros países de América Latina sigue estando muy por debajo de otros países de la región.



Y finalmente destacó que este es prácticamente el primer aumento del año 2022 y se hace para seguir manteniendo una tendencia predecible y de darle tranquilidad a la ciudadanía.



Dijo que esta medida tiene un sustento técnico y se ha hecho para no afectar el crecimiento de la economía y para no detonar un efecto inflacionario.

