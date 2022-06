A las 11 de la mañana de este martes, el país conocerá el informe final de la Comisión de la Verdad, el cual busca aclarar las causas del conflicto armado en Colombia y sus dinámicas.



Sin embargo, se conoció que el presidente Iván Duque no asistirá a la divulgación de este documento debido a que se encuentra cumpliendo compromisos diplomáticos y asistiendo a foros en Lisboa (Portugal).



El mandatario también aseguró que espera que este informe no sea uno de "posverdad". En ese sentido, anunció que, a pesar de no asistir presencialmente al evento, estará atento a la información que se dé a conocer: "Miraremos el reporte, lo leeremos y opinaremos sobre él", afirmó Duque.

No obstante, su ausencia generó polémica, ya que Gustavo Petro y Francia Márquez, presidente y vicepresidenta electos, sí estarán en el encuentro.



En ese sentido, uno de los críticos de esta ausencia fue Alexander López Maya, quien hace parte del Pacto Histórico: "En un país que necesita reconciliarse y asumirse entre todos sus ciudadanos, es inadmisible que @IvanDuque no asista a la presentación del informe de la Comisión de la Verdad. No tenemos presidente hasta el 7 de agosto", cuestionó.

Por su parte, María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático y quien ha controvertido los acuerdos de paz, se pronunció en contra del informe final: "La Comisión de la 'Verdad' está diseñando una estrategia para deshonrar a la Fuerza Pública y destruir el honor militar", opinó.

La Comisión de la "Verdad" está diseñando una estrategia para deshonrar a la Fuerza Pública y destruir el honor militar.



Nosotros publicaremos la estruendosa contratación de esa entidad. Fueron más de $400 mil millones que hubieran servido para reparar a las víctimas. pic.twitter.com/vLCcs425t4 — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) June 28, 2022

Es importante recordar que el presidente Iván Duque tampoco estuvo presente durante la instalación de la Comisión de la Verdad en 2018.



