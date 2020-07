El sol se asoma a las espaldas del Presidente

¿Cuál será el legado de Iván Duque? ¿Qué dirá la historia de su obra de Gobierno? A la espera del veredicto, por ahora, la única certeza es que el sol empieza a asomarse a las espaldas del Presidente y el tiempo para culminar su período constitucional se agota de manera inexorable.

Duque instaló este 20 de julio el tercer año de la legislatura en medio de una situación jamás imaginada y con una sesión que llamó la atención por lo accidentada. Hasta hace un par de meses, ¿quién iba a creer que buena parte de los ciudadanos estarían confinados en sus casas y entre ellos los legisladores, un poder fundamental para hacerle contrapeso al Ejecutivo?



Entre sus críticos hay quienes creen que Duque ha utilizado a su favor este estado de crisis porque terminó de tomar distancia del Congreso, una relación que sin la aparición del coronavirus era ya distante. “Duque aparece en su programa al estilo de ‘reality show’”, conceptuó la senadora Aída Avella.



Esta situación de no tener una relación fluida con el Legislativo ha provocado una situación inédita. En el imaginario del ciudadano de a pie gravita la idea de que la real opositora del Presidente es la alcaldesa Claudia López –por las divergencias públicas para enfrentar la pandemia- en lugar de sus contradictores políticos que tienen espacio en el parlamento como era tradición en nuestro sistema democrático.



¿Qué irá a hacer Duque en estos dos años? Si se toma lo hecho hasta ahora, no parece que el panorama vaya a cambiar. El corte de cuentas en este campo hasta ahora es poco favorable. “Francamente es pobre”, afirmó en EL TIEMPO el exvicepresidente Germán Vargas Lleras.



“La polémica cadena perpetua para violadores, la dosis mínima en espacio público, la no conexidad de los delitos de secuestro y narcotráfico, la aplaudida ley del pliego único, la ley del veterano y la que promueve la movilidad eléctrica son lo que tiene en su haber”, enumeró él en su columna publicada este domingo.



“No digo que no sean temas atractivos, pero claramente no apuntan a resolver los principales problemas del país”, concluyó Vargas.



En la Casa de Nariño reclaman que el Presidente no solo ha cumplido buena parte del programa con el que fue elegido, sino que piden comprensión porque la aparición de la covid-19 puso todo patas arriba y no hay en el planeta ningún gobernante que estuviera preparado para dar una respuesta precisa para semejante desafío. Por eso, insisten, Duque se ha obsesionado con atajar la propagación del virus porque de por medio está la vida de las personas.



“No divaguemos ante falsos dilemas”, dijo Duque en su discurso de instalación del Congreso.



“Cuidar la salud y la vida simultáneamente con reactivar la vida productiva, con distanciamiento social, es el deber del mundo entero, mucho más cuando sabemos que frenar el covid-19 no es fácil, porque no hay vacunas, tratamientos e inmunidades aseguradas, y que estará presente por lo menos un año más, mientras se desarrolla algún mecanismo efectivo. Todos, todos, tenemos que proteger la vida de las personas, la vida de los empleos y la vida de las empresas. Sin salud no hay desarrollo y sin desarrollo no hay salud”, argumentó.



En este campo, sin embargo, las críticas de sectores bien informados también se sienten:



“El problema real es que la gente, el pueblo, la sociedad, las clases populares –escojan ustedes la definición– ya no tienen ningún incentivo para respetar a un gobierno, para creerle a un presidente o para acatar a un Estado que les ha fallado de una manera tan catastrófica durante la pandemia. Es ese sentimiento, que avanza como una marea incontenible, el verdadero riesgo para las instituciones. No lo son ni Petro ni el Eln.”, dice el exembajador en Washington Gabriel Silva Luján, también en las páginas de opinión de EL TIEMPO.



En la otra orilla, está el expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder del gobernante Centro Democrático (CD): “Todo el apoyo al gobierno del presidente Duque, lo que decimos es que ha hecho cosas buenas pero el país necesita que las potencien, que las expandan”, afirmó.



Arrancó pues una legislatura extraña por la virtualidad y en la que en el aspecto formal tendrá en el orden del día las elecciones del Procurador y del Defensor de Pueblo y el del trámite del Presupuesto General de la Nación para el año 2021. Este deberá reflejar, indudablemente, el impacto económico de la crisis por la covid-19.

A esto hay que sumarle los proyectos de ley que, de acuerdo con lo dicho en entrevista con este diario por la ministra del Interior, Alicia Arango, serán presentados por el Gobierno para atender la pandemia.



Duque, además, informó en la mañana de este lunes: "Con el equipo de Gobierno ya tenemos listos los proyectos de ley y actos legislativos, enfocados en la reactivación económica, el fortalecimiento de la Legalidad y la lucha contra la corrupción, que radicaremos en el tercer periodo de sesiones ordinarias del Congreso".



¿Será este temario suficiente para que Duque logre los objetivos en materia de leyes cuando se propuso llegar a la Presidencia?



La pregunta está abierta mientras en la discusión política ya se habla de la campaña a la presidencia del 2022 para reemplazarlo.



¿Un escenario un poco apresurado? Es posible, pero vivimos tiempos en que ya nada está escrito y menos en el sorprendente mundo de la política. Lo que si es innegable es que el reloj empezó a correr en contra de la gestión de Duque.



ARMANDO NEIRA

EDITOR DE POLÍTICA DE EL TIEMPO

Twitter: @armandoneira