En las últimas horas se ha hablado mucho sobre la polémica discusión entre el presidente Gustavo Petro y el fiscal general, Francisco Barbosa, después de que el Jefe de Estado enviara un duro mensaje al funcionario.



La polémica se desató en Twitter, luego de que Petro publicara el pasado 4 de mayo un artículo en el cual se habla sobre el fiscal Daniel Hernández. En este se señala al funcionario de “permitir homicidios del clan del Golfo en la Costa Norte”, según 'La Nueva Prensa'.





(Le puede interesar: 'Un dictador en Colombia': la fuerte frase de fiscal Barbosa sobre Gustavo Petro).

El presidente de la República fijó el trino, y acompañó una publicación en la que está el hijo menor del fiscal Hernández FACEBOOK

TWITTER

Cabe recordar que parte de la polémica recae en que Barbosa, frente a lo trinado por Gustavo Petro, señaló que le parecía “muy grave”.



“El presidente Gustavo Petro fijó un trino contra un funcionario judicial de la Fiscalía, que es el fiscal Daniel Hernández, en el que señaló que hay una especie de coadyuvancia o apoyo a, si se quiere, el 'clan del Golfo' o los asesinatos que comete el ‘clan del Golfo’ por parte de ese funcionario. El presidente de la República fijó el trino, y acompañó una publicación en la que está el hijo menor del fiscal Hernández”, dijo el fiscal General de la Nación en su momento.

(Además: PND: lo que revivió con cambios, sin modificaciones y lo que se hundió).

Facebook Twitter Linkedin

Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto: Gustavo Petro

"Llamaré a los presidentes de las altas cortes para enviar la alerta y viajaré a la OEA para poner ante esa entidad medidas cautelares para la protección de mi vida", se pronunció el fiscal Barbosa.



Aun así, el rifirrafe continuó en la mañana del 5 de mayo cuando Petro le envió un duro mensaje en una rueda de prensa en España.“El fiscal olvida una cosa que la Constitución le ordena: yo soy el jefe de Estado, por tanto, el jefe de él”, sentenció Petro.

(No deje de leer: Gustavo Petro y líder de Vox se enfrentan en Twitter: ‘Es un insulto a Colombia’).

Tras esto las reacciones no se hicieron esperar. Entre ellas la del expresidente Iván Duque, quien por medio de su cuenta en Twitter hizo una referencia a lo ocurrido. Eso sí, sin nombrar directamente ni a Petro ni a Barbosa.



"Ser Jefe de Estado no significa ser emperador y pretender someter la independencia de poderes y a los organismos de control. La Fiscalía no está supeditada a los caprichos de ningún gobernante. Pretenderlo es romper la constitución", trinó tan solo unas horas después de las declaraciones de Gustavo Petro.

Ser Jefe de Estado no significa ser emperador y pretender someter la independencia de poderes y a los organismos de control.

La Fiscalía no esta supeditada a los caprichos de ningún gobernante.

Pretenderlo es romper la constitución. — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) May 5, 2023

Menos de diez minutos después, el actual presidente publicó una imagen en Twitter, citando parte el artículo 115 de la constitución política de Colombia.



"El Presidente de la República es Jefe del Estado, Jefe del Gobierno y suprema autoridad administrativa", se lee en la captura de pantalla publicada.

Más noticias

Gustavo Petro habla del PND y lanza mensaje a Roy Barreras y a David Racero

El duro mensaje de Gustavo Petro sobre fiscal Barbosa: ‘Yo soy el jefe de él’

Presidente Petro celebró la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo

Laura Natalia Bohórquez Roncancio

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS