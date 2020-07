¿Presidente Iván Duque le respondió a Claudia López?

Aunque no la mencionó en ningún momento, el presidente Iván Duque, con tacto y sutileza, respondió a los fuertes reclamos de las últimas horas de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien propuso una cuarentena más estricta en la capital por el supuesto incumplimiento en la entrega de ventiladores para las unidades de cuidados intensivos.



Duque aprovechó la celebración virtual del Día Nacional del Servidor Público para responderle a López.



Los dardos de Claudia López al presidente Duque

“Los servidores públicos tienen que ser pedagogos y nunca demagogos, el servidor público pedagogo es el que le demuestra a la ciudadanía las cifras con claridad, como lo hemos hecho; el que le demuestra al ciudadano cuáles son las acciones colectivas a emprender”, dijo Duque en el acto de premiación de los mejores empleados públicos del país.



Duque, citando una declaración de este martes de la Organización Mundial de la Salud, reiteró que el coronavirus estará presente por largo tiempo y sostuvo que el reto que tiene el país es derrotar el falso dilema de que la salud y la vida son antagónicos con el desarrollo social y económico.



“Tenemos que seguir protegiendo la vida y la salud y como seguimos también recuperando vida productiva, porque así como es de importante preservar la vida de las personas, hay que preservar la vida de los empleos y de las empresas”, dijo.

“No estoy pidiendo que nos encerremos hasta que haya una vacuna. Es fácil decir eso encerradito en el Palacio. Al Presidente no le toca salir a trabajar, salir a la calle. Es muy fácil decir que no nos podemos encerrar cuando el único que realmente ha estado encerrado es el Presidente”, había dicho horas antes la alcaldesa Claudia López.



A lo que el presidente Duque respondió: “Nosotros no podemos como sociedad dejarnos llevar por sentimientos derrotistas, lo que tenemos es que asumir que hay que ganarle la batalla al covid, y ganarle significa que tomemos buenas decisiones en materia de políticas públicas, como las hemos tomado en el orden nacional, departamental y municipal”.



La respuesta del Gobierno a los cuestionamientos de Claudia López

El Presidente, en tono sereno, pidió buscar soluciones conjuntas entre los gobernantes, servidores públicos, y a los colombianos los invitó a tener más cultura ciudadana, pero siguió con las pullas a López.



“Veo servidores públicos cumpliendo con su deber a cabalidad, sin ideologización, sin agresiones, pensando en soluciones. Eso es lo que Colombia demanda de nosotros hoy, soluciones, no agresiones; disciplina, colaboración, inteligencia colectiva y cultura ciudadana para proteger a los demás. Mientras combinemos todas estas herramientas podremos seguir caminando hacia una reactivación responsable”.



El fin de semana, López acusó al Presidente de la falta de ventiladores para ampliar la capacidad de unidades de cuidado intensivo en la capital del país porque, dice ella, solo ha recibido 125 respiradores artificiales de 1.000 que le prometió, pero sí de haber “formado aglomeraciones que generan más contagios” en referencia al día sin IVA.



Ante esto, el Presidente anunció que esta semana llegarán 900 ventiladores para acelerar la respuesta a las personas en cuidados intensivos, pero sostuvo que esto no es suficiente y que se requiere la colaboración de todos.



“Podemos ampliar toda la capacidad de cuidados intensivos, aumentar todas las pruebas, seguir aplicando medidas de protección, pero seamos claros, si no contamos con esa responsabilidad que nos compete a cada uno con el lavado de manos, distanciamiento físico y en seguir los protocolos estaremos poniendo siempre nuestra sociedad y nuestros seres queridos en riesgo”, dijo Duque.



'Sergio Fajardo miente': César Gaviria



Finalmente, y tras felicitar a todos los servidores públicos, dijo que entendía sus angustias y preocupaciones.



“Aquí no hay espacio ni para riñas ni para peleas institucionales, obraremos siempre como lo hemos hecho, con paciencia y con sentido constructivo con todos los niveles del gobierno, porque solo así salimos adelante como país. Entendemos las angustias, las preocupaciones de todos los servidores públicos, pero es justamente en la labor de apoyarnos y de compartir las experiencias como sortearemos mejor esta tormenta”, aseguró el Presidente.

