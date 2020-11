La respuesta de Duque a quienes lo llamaron paramilitar

La visita del presidente Iván Duque a Bolivia, donde asistió a la posesión del nuevo presidente de ese país, Luis Arce, dejó un hecho que se captó la atención de las redes sociales en las últimas horas.

Mientras el jefe de Estado se dirigía hacia los actos de posesión del mandatario boliviano, acto que se realizó en la ciudad de La Paz, un grupo de ciudadanos le empezó a gritar “paramilitar, paramilitar, paramilitar”.



Al escuchar esto, Duque se detuvo y se dirigió hacia los ciudadanos que lo estaban increpando y les preguntó: “¿Por qué me dices paramilitar si no lo soy?”.



(Vea también: 'Estamos trabajando por tener una carta ambiental Andina': Duque)



Fue entonces cuando uno de los ciudadanos se refirió a la importancia de implementar el acuerdo de paz y reprochó la forma en la que el gobierno ha manejado la seguridad.



Duque defendió la gestión de su administración y respondió a quienes le reclamaban por el asesinato de líderes sociales en Colombia: “Además, te digo una cosa, los están matando los mismos carteles de las disidencias”. Una vez lo dijo, se marchó a seguir con su agenda.

Los "paramilitares" de las farc y del eln. Esos son los asesinos de los colombianos, gritones cobardes. pic.twitter.com/KUJAfr3nc3 — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) November 8, 2020

En cumplimiento de su agenda, el jefe de Estado manifestó que Colombia está trabajando desde la presidencia pro tempore de la Comunidad Andina (CAN) para fortalecer las relaciones comerciales de la región y para tener pronto una carta ambiental Andina.



(Siga leyendo: Los planteamientos de Uribe sobre el presidente electo Joe Biden)

El Presidente Duque declaró que Colombia, que asumió la presidencia pro tempore en julio pasado, está promoviendo el reforzamiento de la integración y el mes pasado propuso la carta ambiental Andina en la reunión ministerial de la CAN.



“Estamos trabajando con el Secretario de la CAN (Jorge Hernando Pedraza) para muy pronto sacar la Carta Ambiental Andina, donde tengamos temas como lucha contra la deforestación, el acceso, además de la transición energética, con energías renovables no convencionales, los temas de economía circular y también la protección de ecosistemas de alta montaña o páramos”, precisó el Presidente Duque.



POLÍTICA