El presidente Iván Duque afirmó este jueves que se debe hacer un “rechazo grande” a la invasión de Rusia a Ucrania y que esta acción “no solamente pone en vilo la soberanía de otro país, sino la integralidad del territorio de Ucrania”.



El mandatario se pronunció en el foro 'Estado de la Nación. El país que recibe el Gobierno 2022 y 2026', organizado por EL TIEMPO Casa Editorial, la Universidad del Rosario y la Fundación Konrad Adenauer.



“Fuera de esto pone en peligro la vida de civiles, altera la paz mundial, pone en riesgo la estabilidad de Europa y puede agregar un elemento de mayor complejidad que es afectar la reactivación económica mundial”, afirmó Duque.



El mandatario colombiano afirmó que “no deja de existir una preocupación en otros lugares del mundo en los que antes de que se diera esta incursión militar, ya se había advertido que si había algún grado de tensión, por ejemplo con la Otán, aumentaría la presencia rusa en otros lugares del mundo, incluyendo América Latina”.



Duque no dudó en manifestar su preocupación por la relación de Venezuela con este tema y agregó que ese país, hoy en día, “está capturado por un régimen dictatorial” que ha sido rechazado de manera multilateral y que “protege en su territorio a terroristas colombianos”.



Recordó que en territorio venezolano hay presencia rusa y dijo que “ojalá se cumpla” la palabra del embajador de Rusia en Colombia en el sentido de que esta permanencia en Venezuela no se extenderá a Colombia.

El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, afirmó este jueves que "no existen manuales para enfrentar la pandemia" y que esta situación "ha sido el peor choque económico en el país".



El funcionario habló sobre las posibilidades de una nueva reforma tributaria y dijo que "si un gobierno quiere realizar gastos o inversiones adicionales" es "una decisión del gobierno siguiente, no de este gobierno".



Restrepo habló de varios ajustes económicos que ha hecho el Gobierno Nacional en materia económica en los últimos meses y que le permitirán seguir mejorando cifras en los próximos años.



A su turno, el ministro de Defensa, Diego Molano, afirmó que el "interés principal" de Colombia sigue siendo que la presencia de personal de defensa ruso en Venezuela no afecte a Colombia.

Ministro de Defensa Diego Molano. Foto: Presidencia

"Nuestro interés principal es que en Venezuela, que es un estado protector de grupos terroristas, cualquier acción que tengan desde el punto de vista de cooperación o asistencia militar no sea utilizada en contra de Colombia", afirmó Molano, quien declinó referirse al tema de Ucrania.



Agregó que "todos los cabecillas del Eln están en Cuba o en Venezuela y desde allá, manejando actividades de narcotráfico, planean actividades en contra del Estado colombiano".



Molano también se refirió al paro armado que se desarrolla en algunas partes del país por parte del Eln, dijo que este "es muy limitado" y que "hay mucha distorsión de mensajes en redes falsas".



El Ministro admitió que "es claro que el Eln ha desarrollado 16 acciones, concentradas en 16 municipios, algunos con artefactos explosivos que fueron desactivados de inmediato y se recuperó la normalidad" en 14 de estos lugares.

Desafíos en materia económica para lo que viene

En medio del foro, Ana Fernanda Maiguashca, presidente Consejo Privado de Competitividad, afirmó que en Colombia “no atendemos problemas estructurales” y que el país se ha enfocado en atener “muchas urgencias”.



Para ella, “si no somos productivos, no vamos a poder llegar a ese largo plazo en las condiciones que queremos” y “la informalidad carcome esa productividad de una manera violenta”.



La experta afirmó que “necesitamos una mayor flexibilidad en el régimen contractual” y que “el trasfondo único es acompañar a esa mayoría de colombianos que están sometidos a la informalidad y la inequidad”.



Jorge Enrique Bedoya, director Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), afirmó que “el próximo Gobierno y el siguiente Congreso definitivamente tienen que abordar el tema de la reforma laboral”.



Agregó que otro desafío clave en materia económica es la “seguridad jurídica para la inversión” y resaltó que, por ejemplo, el gobierno anterior dejó “una ley de tierras radicada” y que la actual administración y el Congreso “no hicieron nada” en este sentido.



Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, afirmó que, en materia pensional, es necesario “crear consciencia” entre los diferentes actores que intervienen en este terreno para “hacer un diagnóstico despolitizado y con cifras” para realizar un acuerdo sobre el rumbo a tomar.

En el comienzo del foro, el rector de la Universidad del Rosario, Alejandro Cheyene, destacó la labor de este centro académico en las discusiones del país y en la atención a las inquietudes de los jóvenes, los cuales, según Cheyene, “son realmente los protagonistas en la construcción de nuestra sociedad”.



Afirmó que “durante 368 años nuestra Universidad del Rosario ha participado en los hitos de la República” y dijo que diálogos como el estado de las instituciones del país “pueden, permanentemente, enriquecer a nuestra Nación”.

Cheyene resaltó la inauguración de una nueva sede de la Universidad del Rosario, la cual está ubicada en el antiguo edificio de EL TIEMPO, en el centro de Bogotá. “Es una de las apuestas estratégicas de nuestra universidad”, afirmó.



Stefan Reith, representante de la Fundación Konrad Adenauer, habló de algunos de los desafíos que tiene el país y aprovechó el escenario para rechazar el “ataque injustificable” de Rusia a Ucrania, país que calificó como una “democracia pacífica”.



Reith también agradeció las palabras del presidente Iván Duque en su gira por Europa relacionadas con la realidad de este continente y celebró la disposición del mandatario colombiano a discusiones como el estado de la Nación.

