Presidente Duque insiste en que confinarse no es la solución

El presidente Iván Duque, en entrevista con la emisora Radio Uno, dijo que las decisiones que se están tomando por parte del Gobierno para contrarrestar el coronavirus obedecen a estudios científicos, a lo que dicen los epidemiólogos e infectólogos y no porque le parezcan a él.

Duque recordó cómo se ha avanzado en lo que tiene que ver el tema de las unidades de cuidados intensivos y dijo que el nivel de información que se tiene hoy permite saber dónde están los focos de contagio para tomar las respectivas medidas.



En el caso de Bogotá dijo que el grupo asesor, en el que hay infectólogos, epidemiólogos y está el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud, ha trabajado con las autoridades de la capital para poder focalizar, sectorizar y entender dónde están los principales núcleos de contagio de manera que se pueda tener una intervención lo más precisa posible y que por esa vía se permita que continúe la reactivación gradual de la actividad productiva.



“Eso es lo que se ha venido evaluando, hay esas expresiones de los médicos que hay que entenderlas y analizarlas y que tendrán que ser contestadas por el equipo de expertos”, dijo el mandatario.

“Yo creo que en este momento lo más importante es evaluar el proceso de los cierres focalizados en Bogotá”, agregó.



Tras insistir en que no puede haber un dilema entre la actividad productiva y la salud, dijo que esta es un enfermedad para la que no hay vacuna ni tratamiento y que estará por lo menos un año más, por lo que “el pensar que la única alternativa sea el solamente el confinarse pues claramente, pero no es para Bogotá es para el mundo, no es la solución”.



​El mandatario dijo que "el confinamiento no es sostenible en el tiempo" y aseguró que esas medidas hay que utilizarlas sobre todo para tener la información para hacer las intervenciones focalizadas.



Por eso insistió que a más información se deben hacer intervenciones más focalizadas y eso “es justamente lo que se está evaluando”.



Eso sí, el mandatario fue tajante al señalar que en el Gobierno Nacional están dispuestos a conocer opiniones y a poder, a través de los expertos, contestar opiniones“.

En su entrevista el mandatario insistió en que las medidas que se anunciaron en los últimos días en Bogotá no han sido improvisadas, sino que fueron acordadas con el Comité de Expertos, el Ministerio de Salud y las autoridades locales.



Aseguró que en la medida que se cumpla con efectividad los cercos epidemiológicos focalizados se estarán eso evaluando los resultados.



"Enfrentar este virus no es una polémica, no es una batalla argumental, no es quien le impone al otro argumentos, tenemos es que evaluar si las medidas que se adoptan están produciendo los resultados o no", dijo Duque



"Nosotros acompañamos unas medidas, las estamos observando, aquí no puede haber ninguna terquedad ni ningún prejuicio, si hay argumentos tendremos la reunión con los equipos técnicos la próxima semana, como quedó para el día martes, se va a evaluar", agregó el jefe e Estado



"No es que yo no voy a ser terco, este no es un tema de yo. Las decisiones para enfrentar una pandemia no es lo que le parezca Ivan Duque, no es si a Ivan Duque le gustó o no le gustó", destacó el mandatario.