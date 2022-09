El expresidente Iván Duque se mostró tajante ante la posibilidad de que el gobierno de Gustavo Petro cumpla el fallo de La Haya a cambio de que el dictador Daniel Ortega libere a 13 presos políticos como se ha divulgado en varios medios en las últimas horas. "Es preferible un siglo de tensiones que entregarle territorio colombiano a la dictadura de Daniel Ortega", dijo Duque en su cuenta de Twitter

"Los límites de Colombia solo se pueden modificar a través de un tratado ratificado por el Congreso. Ojalá el Congreso no se preste para ceder soberanía", agregó el exmandatario que entregó hace exactamente un mes el poder a Petro.



Según ha circulado, Colombia no asistió a la sesión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos (OEA) en la que se denunció al régimen de Ortega y se firmó una resolución condenatoria por la persecución a opositores y al sector religioso porque el gobierno colombiano intenta negociar aspectos del fallo de la CIJ.



Se ha dicho que ha habido “contactos preliminares” y que el presidente Petro le propuso al gobierno de dicho país permitir que los raizales de la isla de San Andrés puedan seguir pescando y trabajando en aguas que les fueron adjudicadas en 2012 por La Haya.



La ausencia de Colombia en la sesión se debería a que el gobierno, al parecer, estaría negociando una medida humanitaria que incluye la liberación de los presos políticos de dicho país.



Entre los que se encuentran personajes como el excandidato presidencial Juan Sebastián Chamorro o la líder social Dora María Téllez. Información que, sin embargo, no ha sido confirmada por el gobierno Petro.



Mientras el gobierno colombiano no se ha pronunciado de manera oficial frente a la supuesta propuesta, el lado nicaragüense respondió este martes de manera tajante a la posible negociación.



William Grigsby, vocero del régimen de Ortega, fue el encargado de responder. Según el diario nicaragüense El Confidencial, Grigsby conversó con un programa radial de La Primerísima y afirmó que la propuesta fue hecha por “mensajeros” del gobierno Petro, de los que no dio nombres.



El portavoz afirmó que el mensajero habría propuesto que Colombia reconocería el fallo de 2012 de La Haya, a cambio de que Nicaragua entregue algunos presos políticos que se encuentran detenidos en las cárceles desde las revueltas de 2019.



Por la respuesta, parece que para Nicaragua dicha propuesta quedó descartada.



“¿Qué te parece? Entonces, ¡no hermanito, por Dios! Así te manden de mensajero a San Pedro. No estamos pidiendo nada diferente a que reconozcan el fallo del máximo tribunal del planeta”, dijo Grigsby, citado por el diario El Confidencial.



El portavoz de Ortega afirmó además que la soberanía de Nicaragua no es un tema que esté en discusión y reiteró que Colombia debe sacar sus naves de las aguas que le fueron reconocidas en 2012.



Y concluyó que solo cuando Colombia reconozca el fallo podría haber un acuerdo o tratado para permitir que ciudadanos de San Andrés trabajen en sus aguas.



Ante estas versiones, se produjo hoy la reacción del expresidente Iván Duque: "Es preferible un siglo de tensiones que entregarle territorio Colombiano a la Dictadura de Daniel Ortega. Los límites de Colombia solo se pueden modificar a través de un tratado ratificado por el Congreso. Ojalá el Congreso no se preste para ceder soberanía", aseguró el exmandatario.



POLÍTICA.