El presidente de República Iván Duque aseguró que espera que antes de la segunda vuelta se realice un debate entre los candidatos Gustavo Petro y Rodolfo Hernández en el que expongan cada una de sus propuestas.



(Le puede interesar: El sorprendente silencio de Uribe en la campaña electoral).



“Lo que Colombia tiene que hacer es votar y votar bien, sobre la base de conocer bien las propuestas. Esperamos que antes de la segunda vuelta el pueblo colombiano vea un debate que sea sano y que se concentre en la exposición de las propuestas”, dijo Duque, durante su paso por el Fondo Monetario Internacional (FMI), en Washington.

Además, Duque —quien está a escasos dos meses para entregar su cargo como primer mandatario- aseguró que los candidatos han participado anteriormente de procesos de política electoral, pues señaló que Petro "ha estado en varias elecciones y lleva muchos años en la actividad política", mientras que Hernández "ha estado en la administración de una ciudad de Bucaramanga".



Y agregó: "Esperamos que en las semanas que quedan antes de la elección final en segunda vuelta, el pueblo colombiano tenga un debate sano, productivo, transparente y, sobre todo, que no esté alimentado por noticias falsas, odio ni por acusaciones tendenciosas".



(También: Petro dice que si pierde en segunda vuelta no volverá a ser candidato)



El pronunciamiento de Duque, se puede deber a que Hernández junto a su estratega de campaña, el argentino Ángel Becassino, anunció que no asistirá a debates presidenciales y que será a través de entrevistas con medios de comunicación y redes sociales que dará a conocer sus propuestas.



La posición que adopta el candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción parece tener un paralelismo con la decisión expresada por Duque en las elecciones de 2018, ya que él tampoco asistió a los debates de segunda vuelta frente al candidato del Pacto Histórico.

POLÍTICA

En otras noticias de Política

- Cancillería rechaza declaraciones del presidente de México sobre Petro

- Rodolfo Hernández reafirma que no asistirá a debates con Petro