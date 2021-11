'Colombia no usa la palabra 'enemigo' para hablar de otras naciones': Duque

El mandatario Iván Duque volvió a referirse al comentario que hizo el ministro de Defensa Diego Molano ante el presidente israelí Isaac Herzog, en el que tildó de "enemigo" a Irán - un país con el que históricamente Colombia ha tenido relaciones -.



(Lea también: ¿Realmente Irán es enemigo de Colombia, como afirmó el ministro de Defensa?).



"Colombia no usa la palabra 'enemigos' para referirse a ningún país", dijo ante los medios de comunicación el Presidente, quien tiene la primera palabra en asuntos de política exterior del país. Eso sí, aclaró que esto no significa que no se tengan "diferencias con algunas naciones".

A su vez, dijo que Colombia es una "nación respetuosa del derecho Internacional y nuestras posturas siempre han sido en el marco del derecho internacional". Por eso, aclaró que aunque "Colombia tiene relaciones diplomáticas con Irán", eso "no quiere decir que no tengamos diferencias en temas puntuales", sobre todo en cuanto al tema de arsenales nucleares en ese país.



(Le puede interesar: Molano dice que 'Irán y Hezbolá son enemigos de Colombia').

Duque señaló que por primera vez en 14 años el país hace parte del Cuerpo Directivo de Gobernanza de la Agencia Internacional de Energía Atómica. "Respaldamos el trabajo que vienen haciendo los cinco miembros permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, con Alemania, para exigir que en Irán no haya desarrollo de armamento nuclear, ni enriquecimiento de uranio, ni proliferación de arsenales nucleares", dijo.



A su vez, indicó que Colombia respeta el Tratado de No Proliferación, por lo que "siempre alzaremos nuestra voz, en instancias internacionales, en contra de la proliferación de armas nucleares".



Sobre este tema, se conoce que el próximo 29 de noviembre, Joe Biden va a retomar las negociaciones del acuerdo nuclear con el Gobierno iraní —el cual había sido suspendido por Donald Trump—. Esto con el fin de que ese país se comprometa a controlar sus niveles de uranio y la no proliferación de arsenales nucleares.



(Le recomendamos leer: Las reacciones políticas a la declaración de Diego Molano sobre Irán).

Iván Duque sobre declaraciones de Diego Molano e Irán. Iván Duque sobre declaraciones de Diego Molano e Irán. Foto:

Después de que Molano dijera en Israel que "Aquí tenemos un enemigo común y es el caso de Irán y Hezbolá, que opera en contra de Israel, pero también apoya el régimen de Venezuela", Iván Duque se pronunció.



"Colombia ha mantenido unas relaciones diplomáticas con Irán. Pero Colombia es muy claro en cuáles son las amenazas terroristas y por eso en el diálogo diplomático tenemos la capacidad de preguntarles a los países cuál es el tipo de relacionamiento que puedan tener con esas unidades", indicó.



(Siga leyendo: 'Mantenemos relaciones diplomáticas con Irán': ¿Duque desautoriza a Molano?).



POLÍTICA