Duque habló con la CIDH sobre derechos humanos en protestas

Un diálogo abierto sobre la situación de derechos humanos durante estas seis semanas de protestas sostuvo este martes el presidente Iván Duque con los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH–.

En esta reunión, que dio inicio sobre las 8 de la mañana, el jefe del Estado dio su versión sobre los hechos de violencia y presunta violación a los DD. HH. a los integrantes de la comisión. En la reunión, Duque, además, expresó el compromiso que tiene su administración con el progreso de los jóvenes.



A la cita también asistió la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez; el embajador de Colombia ante la OEA, Alejandro Ordóñez, y la consejera presidencial para los Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez. Por parte de la CIDH, estuvo la presidenta del organismo, Antonia Urrejola, acompañada por los secretarios ejecutivos Camila Koch, Maximiliano Duarte y María Claudia Pulido.



Al finalizar, Ordóñez aseguró que el Gobierno insistió en que ha garantizado la protesta pacífica y también que le explicaron a la CIDH las afectaciones a la sociedad por los bloqueos de las vías.



“En el encuentro con la CIDH, el Gobierno colombiano explicó el daño que los bloqueos de vías ocasionan a millones de personas y por qué es deber del Estado utilizar todos los recursos institucionales para garantizar la movilidad, la vida, la salud y la alimentación de los ciudadanos”, apuntó el embajador.



Por su parte, Marta Lucía Ramírez sentenció que el Estado ha garantizado la protesta y negó que la Policía Nacional esté persiguiendo a los manifestantes, impidiendo su derecho a la movilización. También enfatizó en que “en defensa de los derechos ciudadanos debe intervenir el Esmad, de manera proporcional y respetando DD. HH.”.



Sobre ese asunto, la funcionaria advirtió que desde el 28 de abril, cuando empezó el paro nacional, ha habido en total 12.478 manifestaciones, concentraciones y marchas, “y tan solo ha habido 1.418 intervenciones del Esmad”.



Según su conclusión, “esto le muestra a la CIDH que no es cierto que tengamos una policía que persiga a los manifestantes ni que impide las manifestaciones, solamente ha intervenido cuando ha sido estrictamente necesario debido a la violencia”.



La vicepresidenta también reveló que la Fuerza Pública ha incautado 40.000 armas en medio de las jornadas de manifestaciones.



Igualmente, Ramírez prometió que así como se aplicará la ley a los actores criminales, no habrá impunidad para “cualquier miembro de la Fuerza Pública que haya excedido sus funciones o que haya cometido algún tipo de abuso de autoridad o cualquier violación de los derechos humanos”.



Al concluir, la comisión también se reunió con miembros del gabinete ministerial, Medicina Legal, la Comisión de la Verdad y con la Unidad Nacional de Búsqueda de Desaparecidos.



Luego, la delegación escuchó de forma presencial a la sociedad civil en Bogotá, Cali, Popayán, Tuluá y Buga.



En estas zonas, algunas donde ha habido más violencia en el paro, dialogaron con organizaciones sociales, comunidades indígenas, jóvenes, universitarios y familiares de personas muertas o heridas.



El comisionado Stuardo Ralón dialogó con Fabián Quintero, padre de Sebastián Quintero, quien murió en las manifestaciones en Popayán, luego de recibir un proyectil de un arma no convencional en su cuello. “Mis condolencias para él y para todas las familias que han sufrido irreparables pérdidas en las últimas semanas en Colombia”, aseguró el representante de la CIDH.



Algunas de las reuniones que la Comisión tiene programadas para hoy son con los presidentes de las altas cortes, los presidentes del Senado y la Cámara, con la Comisión Nacional de Garantías de la Protesta Pacífica, con el Comité Nacional del Paro y con la sociedad civil.



