'Colombia no puede caer en provocaciones con Venezuela': Duque

El presidente Iván Duque les bajó el tono a las voces que han venido hablando de una confrontación armada con Venezuela y dijo que Colombia “no está en una carrera armamentista” con el país vecino.



A punto de cumplir cincuenta días de su gobierno, el mandatario hizo un balance para EL TIEMPO de sus primeras acciones, al igual que de su participación en la Asamblea de Naciones Unidas, de la cual se trajo entre el bolsillo un apoyo de la comunidad internacional en temas como la lucha antidrogas, el cierre del cerco diplomático sobre el presidente Nicolás Maduro y la implementación de la paz en Colombia.

¿Qué balance hace de su participación en la Asamblea de Naciones Unidas?



Creo que es un balance muy bueno: adelantamos más de 50 reuniones en tres días, participamos en un foro convocado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario de la ONU, António Guterres, en el que 130 países firmaron una declaración para fortalecer nuestra cooperación frente al problema global de las drogas. Allí, tanto el presidente Trump como el secretario Guterres destacaron la agenda de este gobierno.

Además, fue muy importante el reconocimiento hecho por Guterres de los esfuerzos de este gobierno en materia de paz. Igualmente, Colombia venía trabajando para tener una acción coordinada que denunciara la dictadura de Venezuela ante la Corte Penal Internacional, y seis países (Paraguay, Argentina, Chile, Perú, Colombia y Canadá) presentamos esta denuncia.



Uno de los puntos pendientes es el de las drogas, ¿qué pasará con las fumigaciones?



En materia de fumigación, nosotros tenemos que buscar una combinación de herramientas. Desde luego, a las familias que están en los procesos de erradicación voluntaria les vamos a cumplir, pero queremos también ver los resultados. Desde luego tenemos que seguir haciendo sustitución y erradicación manual, además de retomar, siguiendo los seis o siete protocolos que establece la Corte Constitucional, la aspersión aérea.

¿Cuando empezaría esa fumigación?



Lo más pronto posible. Una vez establezcamos el cumplimiento de los protocolos.

En cuanto al tema de Venezuela, ¿ve cerca una intervención militar?

Yo no he sido partidario de caer en el juego de un discurso belicista porque ese es el típico mensaje que la dictadura quiere siempre aprovechar para crear un demonio y valerse de su existencia para aferrarse al poder.



Son muy importantes las sanciones, no al pueblo de Venezuela sino al anillo cercano de la dictadura, congelarlo extinguiendo activos y al mismo tiempo imponiéndoles sanciones individuales. Es muy importante que la comunidad internacional haya destacado que la causa de la crisis humanitaria es la dictadura.



Se habla de que Venezuela está militarizando la frontera y que Colombia está buscando recursos para su defensa, ¿qué va a pasar en esta materia?



Nosotros no estamos en una carrera armamentista con Venezuela ni estamos cayendo en provocaciones. Colombia no puede caer en provocaciones. Esa ha sido una constante de la dictadura de Venezuela. Cada vez que quieren utilizar cortinas de humo movilizan tropas a la frontera o hacen incursiones con personal armado. Estamos ejerciendo supervisión y control fronterizo.



Lo estamos haciendo con todo el rigor, pero con la instrucción del Presidente de la República de no caer en ninguna provocación. Frente al tema militar, como no estamos en una carrera armamentista, no estamos comprando armamento para competir con Venezuela. Lo que tenemos es que ser conscientes de que todos los países hacen una valoración de su dotación mínima para el ejercicio de la protección de la soberanía.



¿Entonces habría es que comprar nuevos elementos de defensa?



Renovar en algunos casos. Usted tiene que ver la seguridad como un componente integral según las necesidades y según lo que los países tienen. Colombia tiene, por ejemplo, muy buena capacidad naval porque buena parte de su territorio es riqueza marina. Tenemos la dotación también de aeronaves que requiere un país para ejercer el control fronterizo y poder hacer sobrevuelos de vigilancia, y el país también necesita capacidades de artillería que puedan ser debidamente empleadas para resguardar la seguridad en el territorio.



Si esa presencia militar de Venezuela en la frontera llega a ir más allá, ¿Colombia está preparada?



Nosotros tenemos unas Fuerzas Militares y de Policía que son altamente destacas en el mundo por su profesionalismo, por la forma como están equipadas y por la forma como trabajan articuladamente. Nosotros no estamos en una carrera armamentista y siempre hemos sido un país respetuoso del orden internacional y contamos con la solidaridad de sus aliados en el continente.

¿Entonces hay un parte de tranquilidad?



Nosotros no podemos dejarnos llevar a ese lenguaje. El lenguaje mío nunca ha sido belicista, entre otras cosas porque nosotros lo que hemos mostrado es cariño y fraternidad con el pueblo venezolano. Lo que hay allí es una dictadura, y afortunadamente la comunidad internacional ha escuchado nuestra voz y ha marcado una de protesta a esos atropellos y le ha hecho saber a la dictadura de Venezuela que ya no van a seguir abusando más y que se apelará a todas las herramientas del derecho internacional.



En temas económicos, ¿cuándo van a presentar la ley de financiamiento?



Pronto, en los próximo días.



¿Qué elementos tendrá?



Varias cosas. La primera es un compromiso nuestro de generar ahorro de carácter permanente y eliminar gastos innecesarios. Esperamos que en el primer año podamos generar una reducción del orden de 1,2 billones de pesos y que a lo largo de los cuatro años puedan ser cercanos al 0,7 o 0,8 del PIB.



Estamos identificando un grupo de personas naturales de altísimos ingresos, superiores a 50 millones de pesos mensuales, que no están tributando lo suficiente para llevarlas a que paguen lo que deben pagar. La idea es que eso nos dé unos ingresos para bajar la carga tributaria a los generadores de empleo.



¿Por qué se contempla ampliar la base del IVA entre las propuestas del Ministerio de Hacienda?



Esa es una discusión que hay, pero no se trata solo de hablar de bases, lo que tenemos que mirar son los temas de equidad. Lo que quisiera ver es que podamos bajar la tarifa del IVA. Si logramos eso, y de pronto corregir la regresividad, estaríamos en el camino correcto. Yo quisiera un sistema tributario que contribuya a la equidad, que contribuya al empleo y que contribuya a la inversión.



¿Eso implica bajar la tarifa, pero ampliar la base?



Eso es una discusión que estamos dando, y por eso lo que tenemos que buscar es que, si usted llegase a ampliar la base, lo más importante es que para los más vulnerables, uno pueda entregarles por anticipado lo que consumirían de IVA, lo que se haría a través de un sistema como el Sisbén, el cual ya tiene seleccionado dónde está la población más vulnerable.



¿Cómo van a convencer a los congresistas de que apoyen este proyecto?



Es que la reforma no es para mí. La reforma es para que el país pueda tener las inversiones que requiere. Si queremos un Estado que mejore en términos de bienestar, tenemos que encontrar las fuentes para que pueda ser más efectivo.



¿No le preocupa que su partido no apoye sus proyectos en el Congreso sino que presente otros?



Debe haber congresistas que tengan sus iniciativas, eso es importante para la democracia. Nosotros hemos presentado las del gobierno, y hay senadores que han presentado proyectos. Algunas cosas se acumularán, pero hay que dar espacio para que haya debate. Yo no veo eso como un problema. Me parece que en la democracia y en la política parlamentaria es bueno que haya iniciativas.



¿Hasta cuándo esperará que el Eln decida algo?



Yo no me la paso con un reloj de arena. Yo sigo cumpliendo la Constitución y la ley. El Eln tiene que entender que si quiere tener la posibilidad de conversar para que haya una desmovilización, desarme y reinserción rápida, tiene que ponerles fin a los actos criminales.



¿Cómo se va a manejar el tema del pleito con Nicaragua en su administración?



Ahí hay un equipo jurídico y de expertos. Ustedes saben que cuando se presentó la demanda de Nicaragua de la plataforma continental extendida, Colombia, como política de Estado, resolvió contestarla. Después, la Corte abrió un segundo espacio de deliberación y se presentó una réplica, y ahora nos corresponde presentar la dúplica, en noviembre y a comienzos del año entrante.



Si no la presentamos, estaríamos prácticamente concediéndole a Nicaragua sus pretensiones. Creo que el deber nuestro es, con el equipo que se había venido trabajando, y ante la inminencia de estas acciones, proceder con estos recursos y esperar el veredicto. Cambiar en este momento el equipo jurídico y de expertos no tiene ningún sentido.



¿Cómo siente que le ha ido en estos días de mandato?



Yo creo que bien. Trabajando y con resultados. Nosotros hemos sido un gobierno que desde el primer momento ha estado pensando en resultados. Hemos definido una agenda de 100 días que se va cumpliendo con rigor. Hemos logrado cosas bien importantes.



JORGE ENRIQUE MELÉNDEZ Y JUAN FRANCISCO VALBUENA G.

Redacción Política