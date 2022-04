El presidente Iván Duque en entrevista con EL TIEMPO reveló cuál es el estado actual de las relaciones con el gobierno de Putin, se refirió a los recientes cuestionamientos del gobierno ruso a Colombia en el Consejo de Seguridad de la ONU en lo que tiene que ver con la implementación de los acuerdos de paz.



Duque dijo que Rusia no tiene autoridad para hablarle al mundo ni de paz ni de consolidación de la paz. Y en ese sentido agregó que sin lugar a dudas, lo que ha pretendido Rusia es desvirtuar todos los avances en Colombia en retaliación a la condena que se les ha hecho por el genocidio que está ocurriendo en Ucrania.

Presidente, ¿qué balance hace de su visita de trabajo a Nueva York?

Fue muy importante, teniendo en cuenta varias cosas. En primer lugar, Colombia lanzó la Taxonomía Verde, que son todo el conjunto de políticas públicas verificables para que Colombia sea líder del mercado regional de bonos de carbono. Esa taxonomía se lanzó en la Bolsa de Nueva York, y Colombia se convierte en el cuarto país del mundo en tener una Taxonomía Verde y el primer país emergente en tenerlo, razón por la cual todos los grandes inversionistas del mundo aplaudieron esa importante decisión de política pública. Y, por otro lado, fue muy importante el balance que pudimos realizar ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y el Comité de Consolidación de la Paz, de la Política de Paz con Legalidad, donde al unísono hubo un respaldo irrestricto a todas las políticas que hemos venido desarrollando de Paz con Legalidad, y a hoy se traduce en una política financiada con trazador presupuestal, y que como lo dijeran los embajadores del Consejo de Seguridad hacen de Colombia un referente mundial hoy en implementación de políticas de paz.



Sin embargo, hubo algunas voces que aseguraron que ellos no habían apoyado la Paz con Legalidad, sino los acuerdos de La Habana. ¿Qué piensa sobre eso?

Los acuerdos de La Habana se firmaron en el 2016, y la forma en la que Colombia ha venido desarrollando una política integral de paz es bajo el paraguas de la Paz con Legalidad, que además guarda relación con lo que ha dicho la Corte Constitucional, y es que cada Gobierno puede dar los énfasis con las políticas de paz de acuerdo con los planes de desarrollo. En virtud de eso, la Política de Paz con Legalidad fue respaldada, tanto por el secretario general, António Guterres, como por el Consejo de Seguridad, a lo largo de los últimos años; y lo que hubo fue quizás un ataque más por razones políticas, del embajador de Rusia, que pareciera que hubiera desconocido lo que ha pasado en los últimos cuatro años, donde en todos los reportes del Consejo de Seguridad se aprecia, se respalda y se aplaude la Política de Paz con Legalidad.

Pero algunos embajadores se mostraron preocupados por la seguridad de los excombatientes y líderes sociales. ¿Qué acciones se tomarán al respecto?

Quien primero manifestó la preocupación ha sido el Gobierno nuestro desde el primer día, porque desde antes que nosotros asumiéramos la Presidencia se venían presentando incidentes de violencia contra líderes sociales y también contra excombatientes. No obstante, como también lo ha señalado la Defensoría del Pueblo, el proceso de paz en Colombia con menos asesinatos de personas en proceso de reincorporación ha sido este, sobre todo cuando se mira en proporción al total de personas en proceso de reincorporación. Y, por otro lado, como también lo ha indicado la Defensoría del Pueblo, en el Gobierno nuestro llevamos varios años consecutivos reduciendo los niveles de violencia y de asesinato contra líderes sociales.

¿Y eso es suficiente?

Nosotros consideramos que esa cifra debería ser cero, pero vemos que las políticas que hemos implementado en materia de seguridad están empezando a generar resultados positivos en cuanto a reducción de esos incidentes. Y, por otro lado, la ampliación del pie de fuerza y el haber golpeado estructuras hasta desarticularlas, como las de ‘los Pelusos’ y ‘Caparros’; la cadena de mando del ‘clan del Golfo’, también ha traído buenos resultados; uno de ellos, la captura y la que será muy pronto extradición de alias Otoniel, es una demostración de nuestro compromiso contra quienes quieren atentar de manera constante contra líderes sociales y contra personas en proceso de reincorporación.

En la sesión del Comité de Consolidación de la Paz también hubo respaldo a la implementación que ha realizado su gobierno de la Política de Paz con Legalidad. ¿Eso lo deja a usted tranquilo?

Es un avance muy importante ver el respaldo de la comunidad internacional a la Política integral de Paz con Legalidad; ver lo que se ha logrado en titulación de predios, en Catastro Multipropósito; ver también lo que se ha logrado en Fondo de Tierras, lo que se ha logrado en protección de excombatientes, lo que se ha logrado en la provisión de bienes públicos rurales; lo que se ha logrado, sobre todo, con los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial. Tanto así que Colombia es hoy reconocido como un referente mundial, como lo señalaron todos los miembros de la Comisión de Consolidación de la Paz.

En ese sentido, ¿qué le queda al próximo gobierno?

Nosotros seguimos avanzando y le vamos a dejar al próximo gobierno un proceso financiado, escrutable, con trazador presupuestal y además vinculado a un respaldo muy grande de la comunidad internacional y de todas las instancias de la Organización de Naciones Unidas.

¿Las críticas de Rusia al acuerdo de paz pueden obedecer a la posición colombiana frente a la invasión a Ucrania?

Sin lugar a dudas, lo que ha pretendido Rusia en el Consejo de Seguridad es desvirtuar todos los avances en Colombia en retaliación a la condena que nosotros hemos hecho del genocidio que está ocurriendo en Ucrania. Y como lo señalé, Rusia no tiene autoridad para hablarle al mundo ni de paz ni de consolidación de la paz. Lo que Rusia está realizando es un genocidio brutal contra el pueblo ucraniano, que merece toda la sanción y que merece todo el rechazo de la comunidad internacional. Así que nosotros seguiremos manteniendo nuestra posición fuerte y diáfana para que este genocidio pare cuanto antes.

¿Cómo ve la posición de Venezuela? ¿Existe algún riesgo con la ayuda que Rusia da a Venezuela?

Claramente, Maduro ha respaldado el genocidio de Ucrania. Maduro se ha ubicado como un aliado de Rusia y, en virtud de ser un aliado de Rusia, ha respaldado este genocidio. Lo que ha hecho Maduro con el pueblo venezolano es lo mismo que ha hecho Putin con el pueblo ucraniano, que es detonar las mayores crisis migratorias de la historia reciente. Por eso Colombia es claro en rechazar tanto el genocidio que ocurre en Ucrania, como los atropellos y violaciones sistemáticas de los derechos humanos que el régimen dictatorial de Maduro le hace al pueblo venezolano.

¿Cree que se puede llegar al extremo de romper relaciones?

Rusia, al estar cometiendo este genocidio, ha roto relaciones con la comunidad internacional; ellos mismos se han aislado de la comunidad internacional y, en este momento, es inviable cualquier tipo de relación con un país que está cometiendo semejantes actos brutales, descarnados y atropellos que constituyen crímenes de guerra y de lesa humanidad. La comunidad internacional, totalmente unida, ha rechazado la presencia de Rusia en la Comisión de Derechos Humanos y, en este momento, ha aislado a Rusia hasta que cese este genocidio. El mundo está más unido que nunca en defensa de los derechos humanos y, por eso, hablar de relaciones diplomáticas con un país que está cometiendo tanta suerte de atrocidades, pues es algo que se ve poco probable. El mundo exige que pare ya este genocidio.

¿Tienen información de injerencia de Rusia en las próximas elecciones?

En el mundo ya hay muchos antecedentes de intentos de injerencia en los procesos electorales, como ocurrió en los Estados Unidos en el 2016; pero, afortunadamente, Colombia está recibiendo hoy mucho respaldo de organismos internacionales de inteligencia, para detectar y denunciar cualquier intento de manipulación o de injerencia en el proceso presidencial.

Un ciudadano de la Federación Rusa fue capturado en Bogotá con varias sindicaciones. ¿Qué información tienen sobre las actividades que podría estar realizando esta persona?

La forma en la que han actuado los organismos de inteligencia y la Fiscalía para la captura de este extranjero, en una red de crimen transnacional, es la demostración de cómo Colombia está fortaleciendo todos los sistemas de detección de este tipo de actividades. En virtud de eso, Colombia no va a permitir que ningún extranjero venga a nuestro país a intentar injerir en las elecciones, o a desarrollar actividades de crimen trasnacional. Nuestra capacidad de inteligencia y la cooperación con todos los organismos de seguridad de países aliados nos está permitiendo saber, no solamente de intenciones, sino de desarticularlas de manera rápida.

¿Qué les plantea a los candidatos presidenciales frente al tema de Rusia y Ucrania?

​Quien no tenga la capacidad de rechazar el genocidio que se está cometiendo en Ucrania no merece ser Presidente de Colombia. Tenemos que ser claros que el rechazo de este genocidio es un deber moral.

Esta semana, la Corte de La Haya se pronuncia sobre una de las demandas de Nicaragua contra Colombia. ¿Cómo ve ese asunto?

La defensa de Colombia ha sido clara en que la única forma en que se pueden modificar nuestros límites es a través de un tratado ratificado por el Congreso. Colombia se mantiene claramente en esa postura que, además, está validada en que el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y los cayos, no solamente es un archipiélago histórico, sino un archipiélago indivisible.

Se habla mucho sobre lo que hará tras terminar su mandato. ¿Es cierto que hay lobby en organismos multilaterales?

Hay muchos chismes y muchas habladurías; muchas personas se han atrevido, por lo menos, a decir que tengo aspiraciones de ser presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, cosa que no es cierta, no solamente porque hay un presidente en ejercicio, sino que, adicionalmente, Colombia ha sido un país que ha respaldado a las instancias multilaterales siempre con total transparencia. Y, por otro lado, hay quienes –por habladurías– han señalado que estoy aspirando a cargos dentro de la Organización de Naciones Unidas. No estoy aspirando a ningún cargo y, lo que espero hacer cuando deje la Presidencia, está orientado, primero, al deseo de recuperar tiempo con mi familia y, en segundo lugar, a seguir colaborando en áreas en las que me he involucrado a lo largo de vida, como son las causas de lucha contra los efectos devastadores del cambio climático; también, con la defensa de la democracia y, por supuesto, también en promover políticas amigables en favor de los inmigrantes, toda vez que estos son temas que hoy se están viendo en todo el mundo. Mi deseo es, después de la Presidencia, en unos años ir consolidando una fundación que promueva esos temas.

JORGE ENRIQUE MELÉNDEZ P.

Subeditor de Política

