Duque califica de 'grave' la divulgación de contratos de vacunas

El presidente Iván Duque se refirió este miércoles a la publicación por error desde el Consejo de Estado de contratos realizados por el Gobierno Nacional con farmaceúticas para la adquisición de las vacunas contra el covid. Dijo que "hay preocupaciòn" y calificó la situación como "grave".



"Desde luego que hay preocupación. Yo hablé ayer con la presidenta del Consejo de Estado, ella también está muy preocupada, primero porque se trata de información confidencial para garantizar el cumplimiento de los contratos de suministro de las vacunas", dijo el mandatario.



Duque insistió en que esto nunca ha sido ni una necedad ni una terquedad sino que ha sido una cláusula que han tenido las farmacéuticas con varios países.



El jefe de Estado agregó que obviamente esa publicación no emanó de ningún fallo y aseguró que la presidenta del tribunal dijo que van hacer las investigaciones internas necesarias para establecer que ocurrió ahí.



El mandatario destacó que se ha venido hablando con las farmacéuticas y mostró su confianza en que "no venga ningún tipo de sanción contractual que nos afecte en el desarrollo del plan nacional de vacunación".



Para el jefe de Estado aquí de lo que se trata es de garantizar que se siga vacunando masivamente.



Sobre los pagos el mandatario destacó "hemos trabajado con esquemas que son bastante estandarizados a nivel internacional"..



Duque dijo que no se puede descartar ningún tipo de acción contra las personas que publicaron esos contratos porque claramente "se trataba de información confidencial y que puede poner en riesgo el plan nacional de vacunación".



Sin embargo, destacó que por eso se está trabajando rápidamente con las farmacéuticas para evitar que esto afecte la circulación de las vacunas en el territorio colombiano.



Sobre la posibilidad de que se ponga en riesgo la distribución de vacunas en el país el Presidente dijo que "no quisiera llegar a ese punto pero obviamente la situación es grave, grave porque ahí hay a partir de esa publicación un incumplimiento que lo hace un tercero, que no viene de nosotros que fuimos quienes firmamos en nombre del pueblo colombiano esos acuerdos, por eso hemos venido dando las explicaciones a las farmacéuticas".



"Yo creo que la declaración que ha hecho el Consejo de Estado es muy clara: primero que van a hacer investigaciones internas, también habla de la confidencialidad y también de un error", dijo el Presidente.



Duque señaló que lo que toca en este momento "es ser lo suficientemente claros y persuasivos en que aquí no hubo ningún incumplimiento de parte del Estado colombiano, que fue el que firmó el acuerdo con ellos, y que lo que necesitamos en este momento es mantener el flujo de vacunas en nuestro país".



"Nuestro objetivo: seguir avanzando con la vacunación masiva y por eso las investigaciones se tendrán que hacer" dijo Duque quien señaló que las investigaciones podrán determinar "cuáles fueron los móviles de las personas que pusieron a disposición del público información querer carácter confidencial".



Para Duque, "lo que queda en evidencia es que la publicación puede generar una afectación" y por eso dijo que el Gobierno está actuando con toda la diligencia y lo que se necesita es entender que el plan de vacunación es para toda Colombia.



El mandatario fue insistente en que se han tenido conversaciones con las farmacéuticas y se mostró confiado que se pueda resolver este asunto en el menor tiempo posible.



Sobre esas conversaciones el Presidente dijo que es necesario "entender las preocupaciones y las molestias cuando se han firmado unos acuerdos" y por eso reiteró que el "Estado colombiano ha cumplido con ello y esta no es una decisión del Estado" ni ocurre por funcionarios del Gobierno.



