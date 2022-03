Mientras se movilizaba en un carro blindado y protegido por una caravana del servicio secreto estadounidense por las calles de Washington, el pasado jueves, el presidente Iván Duque sacó unos minutos en su apretada agenda para hablar con EL TIEMPO.



Con visibles síntomas de emoción por la decisión del gobierno del presidente Joe Biden de designar a Colombia como país aliado estratégico no miembro de la OTAN, el mandatario destacó que esa nación siempre ha respaldado a la nuestra.

Usted se reunió en la Casa Blanca con el presidente Biden ¿Qué destaca de ese encuentro?



Lo más importante es que Colombia recibió el mayor reconocimiento por parte de los Estados Unidos cuando el presidente Biden manifestó elevar a nuestro país a la categoría de país aliado estratégico no miembro de la OTAN, que es un privilegio que ha tenido un grupo muy pequeño de países y que le permite a Colombia acceso en materia de inversión, comercio, cooperación científica y seguridad del más alto nivel.



Expliquémosle a la gente eso a Colombia de qué le puede servir...



Esto nos sirve a nosotros para primero, poder motivar más inversión norteamericana en nuestro país, para abrir más oportunidades de comercio. Pero nos permite a nosotros también, tener acceso a armamento y capacidades militares de los Estados Unidos en préstamo, o también en tener reservas estratégicas de capacidades de los Estados Unidos en nuestro territorio para enfrentar amenazas como el narcotráfico y el crimen transnacional, entre otros. Igualmente, ser reconocidos por las empresas norteamericanas, bajo esa figura, como un país seguro, estable y confiable para la inversión de corto, mediano y largo plazo. Creo que eso es muy significativo y va a traer beneficios para nuestros ciudadanos.



¿Precisamente ese compromiso de ser aliado hasta dónde puede llegar en la eventualidad de una agresión a Colombia por parte de otro país?



Estados Unidos siempre ha sido un país que ha respaldado a Colombia y lo ha respaldado porque compartimos valores y principios, y claramente ha sido un país que nos ha ayudado a nosotros a enfrentar todas las amenazas, así es y así seguirá siendo.



Se habla de un almacenamiento estratégico ¿Eso, en un momento determinado podría incluir que se lleven carros blindados o aviones de Estados Unidos a Colombia?



Ya nosotros tenemos o hemos recibido material en donación como carros blindados, hemos recibido vehículos de transporte militar, hemos recibido aviones. Precisamente estaremos recibiendo próximamente un avión Hércules, donación de Estados Unidos. Entonces, esas prácticas están, pero también Colombia puede almacenar en nuestro territorio equipos para los Estados Unidos que puedan servir ante cualquier situación de riesgo.



Usted mencionó la ayuda humanitaria para el pueblo de Ucrania, ¿cómo se está manejando esa situación?



Hemos hablado con el Secretario de la OTAN pero también he estado conversando con líderes en Polonia, Rumania, Eslovaquia y otros países europeos, con el f in de ofrecerles la asesoría de Colombia para la gestión de la migración bajo estas circunstancias. Vamos a estar ahí presentes y participaremos en dar ese apoyo. Pero también hemos hecho una contribución humanitaria a la OTAN. Nosotros estamos convencidos de que en este momento tenemos que hacer todo lo posible por atender esta circunstancia. Eso sí, es a través del sistema multilateral que estaremos presentes en cualquier sanción a implementarse. Insisto, ya hemos tenido conversaciones con el Presidente de Rumania, hablamos con el Presidente de Polonia y hablamos con el Primer Ministro de Eslovaquia, y seguimos hablando también con otros países que nos han llamado y nos han pedido ayuda, asesoría, basada en nuestra experiencia.



En su encuentro con el presidente Biden parece que hubo química. ¿Además de los temas eminentemente políticos y de agenda, ¿de qué más hablaron? ¿Cómo fue esa reunión?



Muy especial que él mismo hubiera recordado que nos conocemos hace años y por eso mismo hablamos de muchas cosas. Recordamos a su hijo Beau Biden, que en paz descanse, a quien tuve la oportunidad de conocer y a quien aprecié. Pudimos hablar del amor que el presidente Biden tiene por Colombia, de sus años siendo uno de los precursores o arquitectos del Plan Colombia. Pudimos abordar también una conversación muy buena sobre lo que para él deben ser los nuevos programas de desarrollo y hablamos también de los retos que tenemos ahora, como es el rechazo que tenemos que darle categóricamente a esa agresión deleznable de Rusia a Ucrania y, por supuesto, también de cómo seguimos enfrentando la crisis migratoria venezolana, asunto en que él también exaltó la labor que ha desarrollado nuestro país. Fue una conversación con ese lado humano muy interesante.



En este asunto también hay quienes dicen que la decisión de Biden de que Colombia sea un país aliado estratégico es para bajarle presión a los diálogos que tiene con el gobierno de Nicolás Maduro…



Él fue muy claro en expresar que su motivación en la aproximación a Venezuela fue la liberación de los prisioneros norteamericanos. Eso Estados Unidos también lo ha hecho con regímenes antagónicos, como es el caso de Corea del Norte. Y claramente en la declaración conjunta nuestra quedó absolutamente claro e incuestionable que no solamente nosotros defendemos la Carta Democrática Interamericana sino que los dos países comparten la urgente necesidad de restablecimiento de la democracia en Venezuela.



¿Eso significa que en lo que resta de su gobierno está definitivamente cerrada cualquier posibilidad de diálogo con el gobierno de Maduro?



Yo denuncié a Maduro ante la Corte Penal Internacional (CPI), porque es un criminal de lesa humanidad. Yo personalmente he cuestionado todos los atropellos de ese régimen y además ese régimen, en cabeza del dictador, está respaldando las atrocidades que está cometiendo Rusia en Ucrania y quiero que esto quede muy claro: lo que Maduro le ha hecho al pueblo de Venezuela es lo mismo que Vladimir Putin le ha hecho al pueblo de Ucrania: Desatar la más grave crisis migratoria en América Latina, en el caso de Maduro, y ahora la más grave crisis migratoria que ha vivido Europa en muchos años. Para nosotros Nicolás Maduro es un dictador. Con Estados Unidos solamente concebimos la solución a esa relación a través del retorno de la democracia en ese país. Nuestra posición frente al régimen de Nicolás Maduro será la misma hasta el último día de mi gobierno y ya le corresponderá la próxima administración revisar cuál será su criterio.



Hablemos de elecciones. Algunos dirigentes políticos han hablado de la posibilidad de que haya un fraude, ¿usted lo ve posible?



Yo creo en el sistema electoral colombiano. Mi padre fue registrador Nacional, conozco muy bien la Organización Electoral, conozco el profesionalismo de cada una de las personas que en cada elección dan lo mejor por nuestro país y por eso yo creo que el sistema electoral es confiable. Pero al mismo tiempo siempre tenemos que tener el ojo a visor en el territorio para poder combatir con fuerza cualquier delito contra el sufragio.



Hay un candidato que ha dicho que si hay fraude no reconocería los resultados de las elecciones…



A veces hay personas que son irresponsables, que son demagogas, populistas, temerarias. Acuérdese que hace cuatro años después de mi victoria también la cuestionaron después de haber visto una victoria por más de dos millones de votos y que además juraron que iban a tratar de impedir que se ejerciera el gobierno motivando protestas todos los días. De hecho, la primera protesta la armaron antes de que yo me posesionara. Entonces hay personas que apelan siempre ese tipo de prácticas, pero yo creo que justamente son ese tipo de prácticas las que van a tener el gran rechazo del pueblo colombiano.



Pero en esta campaña se ha oído de todo. ¿Están ofreciendo más de la cuenta algunos candidatos?



Creo que los candidatos siempre en estos momentos lanzan críticas y cosas, pero yo creo que lo importante son las propuestas, sobre todo aquellas propuestas sensatas, que no haya propuestas populistas, que no haya propuestas demagógicas.



¿Cómo cuáles propuestas, por ejemplo?



Como acabar con los fondos de pensiones, destruir la infraestructura de nuestro país, afectar los mercados de capital. Destruir la industria petrolera es quitarle al país la mayor fuente de ingresos para atender a los pobres y llevar al país a una explosión del costo de combustible que se traduce en inflación y por ende en más pobreza. Acabar los sistemas de salud con la participación privada pues también es poner en vilo tantos puestos de trabajo y además desarmar el sistema de salud que nos ha permitido enfrentar la pandemia. Entonces, hay mucha gente que apela a todo tipo de discursos, que son discursos demagógicos, populistas y, sobre todo, son discursos que son pan para hoy para los aplausos pero son hambre para mañana con las tragedias sociales que generan, y la más clara demostración es lo que ha ocurrido en Venezuela.



En la región hay muchos países virando hacia la izquierda ¿Cree que Colombia podría dar ese viraje en las próximas elecciones?



Colombia es un país que siempre ha dicho que no a la demagogia y le ha dicho que no al populismo. Y le ha dicho que no porque nuestro país sabe que en las libertades económicas está la piedra angular de nuestra democracia. Por eso no tengo duda que el pueblo colombiano les va a decir no a los que son los continuadores del chavismo en nuestro país.



Usted está a un poco más de cuatro meses de dejar el gobierno. ¿Ya está mirando cuál será su destino?



Yo estoy trabajando tres turnos para seguir cumpliendo nuestra obra de gobierno y cuando termine la presidencia, el 7 de agosto a las 3 de la tarde, recuperaré tiempo con mi familia, disfrutaré mucho tiempo con ellos y volveré también a mis proyectos académicos y espero crear una fundación para la formación de líderes en el país.



¿Y el América?



A la ‘mechita’ le seguiremos haciendo barra a ver si logramos otro título.



