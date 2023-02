En entrevista con EL TIEMPO, el expresidente Iván Duque habla de la solicitud del Gobierno de levantar orden de captura contra ‘Jhon Mechas’ –jefe de disidencias que intentó asesinarlo–, de la reforma a la salud, la paz total y advierte: ‘a más coca, menos paz’

Expresidente Duque, ¿cómo recibió la solicitud del Gobierno de levantar la orden de captura contra ‘Jhon Mechas’, quien quiso matarlo con un ataque a su helicóptero? Desde el punto de vista humano, ¿cómo se recibe un anuncio de estos?



Uno aprende a llevar los asuntos públicos sin personalizarlos. Alias Jhon Mechas fue quien hizo el atentado contra mi persona, pero también contra el ministro de Defensa, el ministro del Interior, el gobernador de Norte de Santander, el alcalde de Cúcuta. Estuvo detrás del carro bomba en una de las instalaciones militares en la frontera que pudo haber culminado en una tragedia, arrasando con la vida de colombianos y estadounidenses. Es un bandido responsable de la bomba en Ciudad Bolívar, que le quitó la vida a una menor. Estamos hablando de un delincuente de altísima peligrosidad.



¿El Gobierno no debe cesar su búsqueda?



No, porque es uno de los objetivos de alto valor de las autoridades colombianas y al suspender la orden de captura sencillamente se está configurando impunidad. Así las fuerzas del Estado no pueden perseguir a este bandido, a este terrorista, y por supuesto se pone en riesgo también la seguridad nacional.

¿Por qué?



¿Cuáles son las garantías para que ese bandido no cometa más actos criminales? Creo que en ese sentido se puede estar cometiendo un grave error.

Pero se suspende la orden de captura, dice el Gobierno, para buscar la paz...



Siempre he dicho que mi voz no será un obstáculo para la construcción de la paz, pero claramente cuando se puede configurar impunidad, hay que alertar para evitar que la paz total se convierta en paz fatal.

¿Usted, que manejó el Estado colombiano y es consciente de las dificultades de alcanzar la paz, teme que esto tenga un mal final?



Todos deseamos que al Gobierno le vaya bien porque si le va bien, le va bien a Colombia. A mí no me parece clara la forma en la que está estructurada la paz total. La paz tiene que ser paz sin impunidad, porque cuando se construye sobre la base de impunidad se convierte en la partera de nuevas formas de violencia.

¿Cómo ve el avance de la mesa con el Eln?



Me perdonan que lo diga coloquialmente, pero el Eln lleva mamándole gallo a todo el país durante cinco décadas. En las últimas tres décadas los hemos visto siempre hablar de paz para hacer grandes fanfarrias, grandes eventos, grandes diálogos, pero con muy poco avances.

Las delegaciones del Gobierno y el Eln continuarán la negociación en México. Foto: Ana María Rodríguez. EL TIEMPO

¿Por qué?



Porque al Eln le gusta construir agendas previas, para seguir la conversación y así fortalecerse. Eso fue lo que hizo con los diálogos en Maguncia, en Alemania, en el gobierno de Ernesto Samper; con las aproximaciones en el gobierno del presidente Andrés Pastrana; en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe se avanzó muchísimo y en el gobierno del expresidente Santos fueron 17 meses de conversación que arrojaron más de 100 asesinatos y más de 400 actos terroristas. Por eso, en mi caso, les dije: si quieren hablar de paz tienen que suspender sus actos criminales y tienen que liberar a los secuestrados, pero no lo hicieron.



Debe haber una exigencia muy clara, y es que el Eln les diga a Colombia y al mundo qué es lo que quiere, qué justifica 50 años de barbarie, de ataques, de atentados, de desmembrar personas, de generar ecocidios con sus actos terroristas... Todo esto sin que sepamos qué es lo que ellos quieren.

Hablando de la violencia, hay sobre la mesa una nueva propuesta de sometimiento para los narcos. ¿Cómo la ve?



El narcotráfico no está para la venta. Recordemos las experiencias de los decretos que fueron hechos con toda la generosidad a comienzos de los años 90 y que la mafia utilizó para burlarse. Lo vimos también entre 1995 y 1998 con los carteles del norte del Valle, donde se entregaban algunos de sus cabecillas y terminaban convirtiendo las cárceles en resort de cinco estrellas, después de purgar sus penas, entre comillas, con sentencias reducidas y volvían al narcotráfico.

Pero en teoría entregarían sus fortunas...



Conservan el 6 por ciento de su fortuna, una fortuna que no es auditable. Eso puede terminar convirtiendo esto en una gran operación de lavado de activos.

Pero ¿qué hacer?



Tener en cuenta las experiencias del pasado para que no se repitan los fallos. La única forma de construir una paz creíble es sin impunidad, donde haya verdad, justicia reparación y no repetición.

¿Lo dice por la ‘Segunda Marquetalia’?



Así es. Estos delincuentes se burlaron del proceso de paz que firmó la administración del presidente Juan Manuel Santos, se burlaron de las oportunidades institucionales de Colombia, volvieron al terrorismo, fundaron un grupo terrorista, han trabajado en operaciones de narcotráfico y si no se respeta el principio pétreo de la no repetición y se les abren nuevamente las oportunidades para que renegocien en su vida criminal, eso sencillamente se convertirá en un incentivo para otros grupos armados.

Siguiendo con el tema del narcotráfico, ¿cómo le parece a usted el resultado de cero hectáreas erradicadas de coca en el mes de enero de este año?



Es grave, muy grave. Primero Colombia logró parar entre 2018 y 2022 el crecimiento exponencial de los cultivos ilícitos, aumentamos los grupos manuales de erradicación, aumentamos las cifras de interdicción llegando a los máximos históricos. Además, con una gran cooperación internacional destruimos miles de laboratorios; si se suspenden los grupos de erradicación, si se reduce la dinámica de erradicación y si pasa lo que se acaba de señalar, que no hubo radicación en enero, eso quiere decir que Colombia va a llegar a 300.000 hectáreas de coca.

Las cifras del Ministerio de Defensa muestran que en enero no se destruyó ni una hectárea de la hoja. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

En el territorio, ¿para usted eso qué significa?



A más coca, menos paz. A más coca, más inseguridad; a más coca, más asesinatos de líderes sociales; a más coca, más asesinato de líderes ambientalistas. Esta situación pone en serio riesgo la seguridad nacional.

¿Es difícil revertir esta tendencia?



La situación es muy grave porque los principales indicadores de medición sobre la reducción de cultivos se adelantan en los primeros tres meses del año, así es como lo hace el Simci, es la base de trabajo en Estados Unidos, en Naciones Unidas. Si este primer trimestre del año 2023 mantiene la pauta que se presentó en enero, pues eso sencillamente quiere decir que Colombia va en la ruta acelerada de llegar a más de 300.000 hectáreas.

Para usted, ¿qué explicación hay para haber llegado a este punto?



Por un lado hay unos fallos judiciales que se presentaron en el departamento del Cauca y sobre todo en Nariño que son graves. Acuérdense que nos tocó enfrentar una decisión judicial que suspendía la erradicación manual. Cuando se presenta esa situación ahí se empieza también a generar una afectación, pero también cuando se empieza a desmontar el trabajo diario de los grupos de erradicación. Cuando no se ejerce una supervisión minuciosa y no hay una exigencia sobre el número de hectáreas que tienen que erradicar las fuerzas, pues sencillamente ahí es donde entran los ratones a hacer fiesta porque ven que el gato no está.

¿Cree usted que el negocio del narcotráfico está desatado?



La labor de enfrentar el narcotráfico requiere el constante trabajo de la Fuerza Pública, en la erradicación manual y también en la interdicción, en la presencia y el control territorial. Lo clave es entender que el narcotráfico es un enemigo de la institucionalidad de Colombia, el narcotráfico es un enemigo de la paz. Enfrentar el narcotráfico no es ni izquierda ni derecha, es de sentido común, sobre todo porque ese es el combustible con el cual los grupos armados ilegales terminan cometiendo los crímenes más abominables en nuestro país.

Rodrigo Londoño, jefe del partido político Comunes, antiguas Farc, lo involucró a usted con un entrampamiento. ¿Cómo recibió ese señalamiento?



Rodrigo Londoño, conocido como 'Timochenko', reconoció su rol en los secuestros. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

A mí me parece ridículo, hipócrita y sin soportes. Dice que hubo un entrampamiento a ‘Iván Márquez’, cuando la realidad muestra que él terminó yéndose de la oportunidad de paz que él mismo construyó, pues era el jefe negociador de las Farc. Salió hacia Venezuela después de que su sobrino fuera capturado en una operación de narcotráfico donde lo estaba involucrando directamente a él y a ‘Jesús Santrich’, quien fue capturado antes de que yo fuera elegido presidente, durante el gobierno de mi antecesor.

Usted llamaba a la ‘Segunda Marquetalia’ Narcotalia, ¿por qué?



Porque ‘Iván Márquez’ llegó a Venezuela y meses después lanzaron un grupo terrorista con el ‘Paisa’, ‘Romaña’, ‘Gentil Duarte’, ‘Iván Mordisco’. Se conoce como la ‘Segunda Marquetalia’, pero debería llamarse la Narcotalia, porque es un grupo dedicado exclusivamente al narcotráfico. Estamos hablando de criminales que se burlaron de la paz y a los que no se les puede tratar con guantes de seda.

Hablando de Venezuela, ¿cómo ve el giro dado por el presidente Petro en las relaciones con Nicolás Maduro?



Para mí no es un tema de óptica. Es un tema de principios reales. Nicolás Maduro es un dictador, es un dictador que ha sometido a su pueblo a toda suerte de vejámenes, está siendo investigado por la Corte Penal Internacional y tiene procesos abiertos por narcotráfico en Estados Unidos. Nosotros lo que hicimos fue siempre estar del lado del pueblo venezolano, del pueblo venezolano que sufre.

Antes de ser presidente, usted fue senador. ¿Cómo ve el tránsito de las reformas que cursan en el Congreso?



Todos los sectores son susceptibles de tener reformas para mejorar y que funcionen mejor. Pero hay que tener mucho cuidado con el adanismo, que es creer que la creación empezó cuando llega un nuevo gobierno. El sistema de salud de Colombia se ha construido paso a paso, peldaño a peldaño, gobierno a gobierno, sobre un principio de coexistencia entre los actores públicos y los actores privados. Tenemos una cobertura que hoy es una de las más altas del mundo, con el 99,6 por ciento de los habitantes, que es prácticamente cobertura plena en materia de salud. Esa coexistencia pública y privada nos permitió enfrentar la pandemia y terminar siendo ranqueados como el país número uno en América Latina y el Caribe en el índice de resiliencia frente al covid-19 de Bloomberg, y además el segundo en el hemisferio después de Canadá.

Pero en concreto, ¿cuál es el problema que a su juicio tiene la reforma de la salud?

No se puede destruir lo que ha sido construido durante tantos años y con tanto esfuerzo desde comienzos de los años 90, desde cuando lo empezó el gobierno del presidente César Gaviria hasta lo que tenemos hoy en materia de salud, pasando por cada mejora que hizo todo gobierno. Incluyendo el nuestro en el manejo de la pandemia y en el manejo financiero. No lo podemos destruir, me preocupa que el enfoque sea ideologizado, sesgado, y que destruyan los pilares de un sistema que hoy es ejemplo en América Latina y el Caribe.

Carolina Corcho en la presentación de la reforma de la salud a la Comisión VII. Foto: Prensa Cámara

Hay estudios que dicen que han bajado los índices de confianza de los empresarios colombianos para invertir en el país. ¿A qué cree usted que se debe esto?



Es la incertidumbre. Cuando usted le dice al mundo que se va a parar la exploración de petróleo y gas, esencialmente lo que está diciendo es que va a parar un sector que representa más del 40 por ciento de las exportaciones, más del 30 por ciento de la inversión extranjera directa, más del 30 por ciento de la capitalización bursátil, es uno de los sectores que más contribuyen en recaudo tributario. Eso espanta.

¿Cómo cree que se pueden tomar sus críticas?



Mi voz no la estoy empleando para entorpecer, ni para atacar ni para diatribas personales; siempre que hablo de la situación del país lo hago pensando de manera constructiva en soluciones y estar siempre listos a atender cualquier llamado para aportar. La función de nosotros, los expresidentes de la República, no es estar taladrando y generando molestia y generando inquina; todo lo contrario: quienes hemos gobernado con el amor que le tenemos a Colombia tenemos que seguir deseando lo mejor para nuestro país.

ARMANDO NEIRA

