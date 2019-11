‘La protesta pacífica es un derecho que este gobierno protege’: Duque

“Es mi responsabilidad escuchar las preocupaciones de los ciudadanos y buscar soluciones a los problemas sociales que aquejan al país para liderar los cambios que el país necesita”, dice el presidente Iván Duque en entrevista con EL TIEMPO sobre el paro nacional de este jueves.

De igual forma, el jefe de Estado habla de su gobernabilidad y los cambios que hizo en el gabinete con su nueva canciller, Claudia Blum, y el nuevo ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo.



Señor Presidente, algunos sectores sienten cierto descontento con el Gobierno. ¿Usted cómo ve la situación?



Creo que Colombia es un país que ha tenido grandes avances sociales, pero que también tiene enormes retos para efectivamente cerrar brechas. Esas brechas son las que muchas veces se traducen en descontento, y esa es la razón por la cual he puesto la equidad como nuestra gran tarea. ¿Y qué es equidad? Una Colombia más justa. Como Presidente, es mi responsabilidad escuchar las preocupaciones de los ciudadanos y buscar soluciones a los problemas sociales que aquejan al país para liderar los cambios que el país necesita, para generar más empleo, más seguridad, más educación, más salud y, en general, mejorar las condiciones de vida de los colombianos. Y así lo estamos haciendo.



Por eso tenemos una agenda de trabajo que ya está dando resultados: por ejemplo, nuestro plan de reactivación económica que ya está teniendo efectos, este trimestre crecimos al 3,3 por ciento, que es el mayor crecimiento trimestral desde 2015, y este año vamos a crecer muy por encima del promedio latinoamericano y por encima del promedio mundial.

En seguridad ciudadana, vamos a tener el menor número de homicidios en décadas y estamos sacando la droga de los parques, para que nuestros niños puedan jugar en paz, lejos del narcotráfico.



Y, sobre todo, estamos luchando frontalmente contra corrupción para que la labor del Estado llegue a los ciudadanos y no se quede en los bolsillos de los corruptos.



Entre los argumentos de quienes están convocando el paro están las reformas pensional y laboral. ¿Están en la agenda de su gobierno?



Quiero ser muy claro en esta respuesta: este gobierno no ha presentado ninguna reforma laboral ni pensional. Además he dicho que ese tipo de debates tenga lugar en la Mesa de Concertación Laboral, donde buscaremos construir alternativas para mejorar la calidad del empleo y la competitividad laboral del país. Así lo ratifiqué esta semana en la Casa de Nariño, donde nos volvimos a reunir con la Mesa de Concertación, de la cual hacen parte los trabajadores, los empresarios y el Gobierno.



Usted dice que en cualquier reforma se llevará a la Mesa de Concertación, ¿pero ahí el Gobierno puede imponer su voluntad y salir y tramitar en el Congreso?



Mi gobierno ha mostrado que cree en el diálogo y que es posible llegar a acuerdos. Hace un año lideré personalmente la Mesa de Concertación y logramos que empresarios y trabajadores se pusieran de acuerdo en el mayor aumento real del salario mínimo en 25 años.

El martes en la noche el presidente Iván Duque y otros miembros del Gobierno se reunieron en la Casa de Nariño con representantes de los sindicatos y gremios. Foto: Presidencia

Por supuesto, tenemos la potestad de presentar iniciativas y la determinación para tomar las decisiones que sean pertinentes, pero les he dado mi palabra a los sindicatos y a los gremios de que con el mismo espíritu tripartito con el que hemos alcanzado el pacto por el trabajo decente debemos, entre todos, evaluar ideas que nos permitan reducir el desempleo y darle protección para la vejez a los colombianos más vulnerables.



¿De todas maneras el Gobierno insistirá en tramitar estas reformas el próximo año?



Creo que la mesa de concertación debe ser un escenario donde dialoguemos con las ideas de los trabajadores, los empresarios y el Gobierno, con el objetivo de construir una Colombia justa que derrote la informalidad y proteja a los colombianos para la vejez.



¿De dónde puede venir ese rumor de que se aumentará la edad de jubilación, que se acabará con el subsidio a las pensiones y que habrá una reforma que afectará las condiciones laborales?



Una de mis promesas de campaña fue no subir la edad de pensiones ni ampliar la base de la cotización. Esa promesa es una obligación de mi gobierno. Quiero una Colombia justa, donde vayamos derrotando la informalidad y asegurando que más ciudadanos tengan acceso a una pensión. Y, además, quiero ser categórico en rechazar la idea de pagarles menos a los jóvenes, como lo propuso un Centro de Pensamiento.

¿De dónde viene el rumor? Cómo Presidente, mi tarea es trabajar sobre realidades, hablar con hechos y no dejarme distraer por las mentiras.

¿Por qué cree que en esta ocasión hay tanto temor de que haya vandalismo?



Las redes sociales se han convertido en escenarios de provocación y hay algunos que creen que sembrando miedo logran objetivos políticos. Se equivocan. Nuestro gobierno garantiza la seguridad de todos, igual que garantiza su libertad para protestar pacíficamente. Igualmente, todos los gobernantes nacionales y locales debemos ser claros en que frente al vandalismo les debemos aplicar todo el peso de la ley.

¿Hay gente que tiene razones válidas para marchar o sus motivos carecen, a su juicio, de peso?



La protesta pacífica es un derecho que este gobierno protege y hay aspiraciones sociales válidas por las que hay algunos que quieren expresarse.

También hay quienes están convocando al paro sobre bases falsas, que le reitero: este gobierno no ha presentado ninguna reforma pensional, no ha presentado ninguna reforma laboral, no va a bajar el salario mínimo. Tampoco vamos a acabar con Colpensiones; al contrario, la estamos fortaleciendo junto con el Sena.

Todos los acuerdos que logramos con los estudiantes están al día y es una realidad que tenemos el presupuesto más alto para la educación en la historia.



Cambiando de tema, hay quienes consideran que le falta gobernabilidad, ¿qué les responde?



Soy una persona siempre abierta a construir consensos y bajo ese principio hemos podido sacar adelante importantes proyectos en el Congreso. De esa manera estamos siempre listos a llegar a acuerdos con los partidos sobre los temas e iniciativas que más le convengan al país. A nosotros nos eligieron con un programa de gobierno muy claro, y eso es lo que estamos haciendo. Sacando adelante todos los puntos de la agenda que propusimos.

Carlos Holmes Trujillo, nuevo ministro de Defensa. Foto: Carlos Ortega. EL TIEMPO

A Carlos Holmes Trujillo se le reconoce su conocimiento político y de diplomacia, ¿es suficiente para asumir como ministro de Defensa?



El ministro Carlos Holmes Trujillo tiene una hoja de vida de servicio público incuestionable. Su experiencia como alcalde, ministro de Educación, Constituyente, ministro de Gobierno, embajador y canciller le da un conocimiento excepcional del funcionamiento de Estado, los derechos humanos y las herramientas que tenemos, y las nuevas que estamos desarrollando para afrontar los retos en materia de seguridad ciudadana y protección de nuestra soberanía. Estoy seguro de que será un gran ministro de Defensa.

El hecho de que Claudia Blum haya estado fuera del país y retirada políticamente por varios años, ¿no puede afectar su desempeño?



La doctora Claudia Blum es una profesional íntegra que ha sobresalido en todos los encargos que ha asumido, con gran experiencia en el manejo de las relaciones internacionales y con una vocación de servicio público y un liderazgo incuestionable. Sin lugar a dudas será una excelente canciller.



Políticamente, ¿Blum a quién representa?



Al Gobierno de Colombia. Es una mujer con una brillante carrera en la política y con grandes resultados en su brillante gestión como embajadora de Colombia en las Naciones Unidas, donde gestionó en su momento la llegada del país al Consejo de Seguridad. Es una mujer respetada por distintos sectores políticos, y eso será importante para su éxito.

Ha habido algunas críticas por la abstención de Colombia en la condena al bloqueo de EE. UU. a la isla. ¿Qué les responde a sus críticos?



Como fue explicado en su momento por el Canciller, la relación bilateral con Cuba atraviesa un momento complejo, pues, a pesar del cariño que históricamente ha unido a nuestros dos pueblos, no hemos recibido del Gobierno cubano la solidaridad y la comprensión que hubiéramos deseado frente a nuestra solicitud de extradición por la masacre de 22 cadetes en enero de este año. La reacción del Gobierno de la isla frente a nuestras solicitudes de presentar ante la justicia a los responsables confesos de actos terroristas nos llevaron en esta oportunidad a apartarnos de la decisión de apoyar la resolución como se había hecho en años anteriores.



¿A corto plazo se vienen más cambios en el gabinete?



Siempre estamos abiertos a los cambios.



¿Los nombramientos le darán un mayor margen de maniobra con los partidos?



La experiencia probada que tienen la nueva Canciller y el nuevo ministro de Defensa refuerzan el gabinete en muchos aspectos. Son respetados por los diferentes sectores políticos y sociales, sus trayectorias son reconocidas nacional e internacionalmente. Enriquecerán mucho al equipo de Gobierno.



