El presidente Iván Duque se refirió a los abucheos que recibió este miércoles por parte de algunos congresistas durante su discurso en el acto de posesión del nuevo Legislativo.



Desde Medellín, en declaraciones a medios de comunicación, el jefe de Estado dijo que su postura es de tranquilidad frente a su gestión durante estos cuatro años de gobierno.



"Tranquilidad. Esas cosas a mí no me irritan. Yo siempre creo que sería mucho mejor escucharnos en democracia. Sería mucho mejor escuchar, argumentar y contraargumentar, como de hecho está previsto. Pero no, nosotros fuimos y le demostramos al país los hechos que son incontrovertibles", dijo Duque.



Y agregó: "Yo sí creo, y lo digo en general, que en todos los espacios democráticos debemos tener la capacidad de hablar y escucharnos".



Los hechos ocurrieron durante el discurso de Duque, cuando presentaba un balance de su gestión de los últimos cuatro años. La situación llevó, incluso, a que el presidente del Senado, Juan Diego Gómez, le pidiera a la seguridad del Congreso intervenir ante los alegatos y poner orden en el lugar. Esto, porque los gritos y la algarabía llegaron a forzar a realizar pausas en la intervención del mandatario saliente.



Todo se originó cuando el Duque habló de las acciones que hizo en el campo y el sector agrícola del país. Fue ahí cuando un grupo de congresistas se levantó de sus puestos con imágenes, algunas de ellas de líderes sociales asesinados, y empezó a abuchearlo. Algunos aseguraban que estaba diciendo mentiras.



"Entregamos más de 50 mil títulos de propiedad rural, convirtiéndonos en el Gobierno que ha brindado más tierra a los campesinos de Colombia en nuestra historia reciente. Este proceso de equidad nos demostró que se puede hacer justicia social en el campo sin expropiaciones y prejuicios, viendo la alegría de cada nuevo propietario que construye sus sueños", indicó el presidente.



En ese instante, otros congresistas de su partido de Gobierno, el Centro Democrático, lo respaldaron y aplaudieron. Duque, por su parte, no hizo ningún comentario y continuó con su intervención.



