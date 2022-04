Este viernes, el presidente Iván Duque firmó la extradición de alias 'Otoniel', la cual fue avalada el pasado 6 de abril por la Corte Suprema de Justicia.



La Sala Penal de ese alto tribunal avaló hace dos días sin condicionamientos especiales la extradición a Estados Unidos de Dairo Antonio Úsuga David, máximo jefe del 'clan del Golfo', requerido en ese país por cargos de narcotráfico.



"Acabo de firmar la extradición de alias 'Otoniel', el peor narcotraficante y criminal de la historia reciente de Colombia. Las instituciones del país muestran su fortaleza y contundencia", trinó el presidente Duque.



Acabo de firmar la extradición de alias 'Otoniel', el peor narcotraficante y criminal de la historia reciente de Colombia. Las instituciones del país muestran su fortaleza y contundencia. #EsConHechos #ElQueLaHaceLaPaga pic.twitter.com/Dfhv4OpPkf — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) April 8, 2022

El máximo jefe del 'clan del golfo' fue solicitado en extradición por parte de la justicia de ese país mediante acusación del 2 de noviembre de 2021 de la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, así como una la Corte para el Distrito Este de Nueva York, expedida el 23 de octubre de 2015 por el delito de participar en una empresa criminal continuada y delitos de narcóticos.



La Corte avaló la extradición por todos los cargos dictados contra 'Otoniel', salvo dos contenidos en la Acusación de Reemplazo en el Caso No. 14-cr-00625, ya que se trata de hechos que ocurrieron en territorio colombiano, especialmente donde Úsuga David, ejercía control: los Llanos Orientales, Necoclí, Turbo, Cartagena y Apartadó.



La Sala Penal dijo que esto no significa que estos hechos queden impunes ya que la Fiscalía debe, si no lo ha hecho, "iniciar la investigación de dichos ilícitos indicados en la precitada acusación foránea".



Con esa decisión tomada, el Gobierno Nacional tenía la última palabra sobre el envío del capo a ese país y la Resolución Ejecutiva en la que decida concederlo, la cual se oficiliazó este 8 de abril con el documento que emitió el presidente Duque.



