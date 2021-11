Iván Duque dice que sí firmará modificación de la Ley de Garantías

El presidente colombiano Iván Duque aseguró que este viernes 12 de noviembre quedará firmada la Ley de Presupuesto, en la cual se incluirá el artículo que implementa modificaciones a la Ley de Garantías.



(En otras noticias: ¿Cuáles son los dos caminos de los que está hablando el expresidente Uribe?)

La decisión del presidente Duque iría en contravía de lo dictaminado por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Bogotá, el cual le ordenó al jefe de Estado y a los representantes legales del Gobierno abstenerse de dar aplicación a los cambios realizados a la Ley de Garantías.



Sin embargo, el primer mandatario aseguró que un juez de la República no puede ordenarle al presidente qué debe o no objetar.



(En otras noticias: Las polémicas del ministro de Defensa, Diego Molano)



En entrevista con Noticias RCN, Duque expresó: “Un juez de la República no le puede decir a un presidente qué debe objetar o qué no debe objetar porque eso sería violar la constitución colombiana. Nosotros firmamos la ley y la firmamos con ese artículo y se hará todo el proceso judicial que corresponda en el debate sobre ese artículo”.

Facebook Twitter Linkedin

Instalación del congreso 20 de julio 2021 de Colombia Foto: Prensa Cámara de Representantes

Y agregó: “obviamente se hará todo el proceso judicial que corresponda en el debate sobre ese artículo”.



El presidente argumentó que promovió la modificación a la Ley de Garantías para que alcaldes y gobernadores ejecuten sus planes de gobierno que se vieron truncados por las cuarentenas y la pandemia.



(Le sugerimos: Irán responde a las polémicas declaraciones del ministro Diego Molano)



En el fallo, el juez determinó que se violaron los derechos al debido proceso y a la igualdad en el trámite legislativo que introdujo las modificaciones a la Ley de Garantías.

La propuesta, presentada por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Hacienda, a través de la cual se modifica la Ley de Garantías fue aprobada en el Senado con 54 votos a favor y 30 en contra.



La Ley de Garantías elimina la posibilidad de que los dineros de contratación pública ingresen a campañas electorales que luego puedan ser usados para favorecer a determinado candidato o movimiento político en meses previos a las elecciones.

En otras noticias de Política

- ‘Yo no reconocería elecciones’ en Nicaragua, dice Gustavo Petro



- Remodelan el Congreso para habilitar las nuevas curules de paz



- Unión en el centro, con más dudas que certezas