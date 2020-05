'Avanza Colombia, la línea de crédito que ayudará a los deportistas'

El Presidente Iván Duque, en el programa Prevención y Acción, a través de los medios públicos, habló sobre todos los detalles de las acciones emprendidas por el Gobierno frente a la pandemia del covid-19 e hizo énfasis sobre el programa 'Avanza Colombia', una línea de crédito que está destinada para ayudar a los deportistas.

Ernesto Lucena, ministro de Deporte, explicó en su intervención lo que implica el programa 'Avanza Colombia, que lidera el Banco Agrario, que servirá para apoyar a las empresas y personas dedicadas a actividades deportivas y recreativas, cuyos ingresos han sido afectados por la situación de la crisis de la pandemia de covid-19.



(Lea además: Esto debe saber sobre el uso del carro del 11 al 25 de mayo en Bogotá)



El funcionario indicó que "la iniciativa está dirigida principalmente a los trabajadores, así como a microempresarios formales e informales, quienes pueden acceder a préstamos por montos de hasta 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes, con un plazo de hasta 36 meses y un periodo de gracia a capital de 6 meses, en el que solo pagará el valor de los intereses y la comisión del Fondo Nacional de Garantías -FNG-. El apoyo también está dirigido a ayudar a periodistas deportivos que se han visto afectados por la crisis de salud".

La programa hace parte de un paquete integral que hemos estructurado y cuyas medidas están enfocadas a aliviar las necesidades de todos los afectados del sector deporte FACEBOOK

TWITTER

"La programa hace parte de un paquete integral que hemos estructurado y cuyas medidas están enfocadas a aliviar las necesidades de todos los afectados del sector deporte", agregó Lucena.



Por su parte, el presidente del Banco Agrario, Francisco Mejía, quien también fue otro de los invitados al programa 'Prevención y Acción', aseveró que el Gobierno es consciente de los efectos de la contención en las actividades deportivas, recreativas y actividades físicas en general.



“Queremos apoyar a los empresarios del sector en esta coyuntura, hemos aunado esfuerzos con el Ministerio del Deporte, para que los microempresarios y empleados deportivos puedan acceder a un crédito que les permita atender sus compromisos laborales y de liquidez con unas tasas blandas y plazos adecuados para pago”, dijo Mejía.



Para aplicar a la línea de crédito, explicó el presidente Duque, se debe ingresar a la página www.mindeporte.gov.co, diligenciar el formulario y autorizaciones de manejo de datos y enviar la solicitud, para que se inicie el trámite a la solicitud.



El mandatario, en otro de los apartes, se refirió al nuevo reporte que entregó este viernes el Ministerio de Salud con relación al número de contagiados, víctimas y pacientes recuperados por coronavirus en Colombia. De acuerdo con el informe, se reportaron 595 casos nuevos de contagios y 21 muertes y 10.051 casos con contagio.



(Le puede interesar: Colombia supera los 10 mil casos de contagio por coronavirus)



Duque enfatizó en que a partir del lunes 11 de mayo, cuando se de un paso más en la apertura de la economía, luego de avanzar en los subsectores de la construcción y la manufactura, se deberán mantener las normas básicas de bioseguridad para evitar el contagio.

Los menores entre los 6 y los 14 años sí pueden salir acompañados, pero los cuidadores no pueden estar dentro del grupo poblacional de mayor riesgo como mayores de 70 años... FACEBOOK

TWITTER

"Los menores entre los 6 y los 14 años sí pueden salir acompañados, pero los cuidadores no pueden estar dentro del grupo poblacional de mayor riesgo como mayores de 70 años o personas que tengan preexistencias. Los niños, niñas y adolescentes aptos para salir a sitios públicos, no deben tener comorbilidades para enfermedad grave por Covid-19; no presentar síntomas respiratorios ni gastrointestinales, contar con elementos de protección personal y su cuidador", reiteró el presidente.



(Le recomendamos: Actualización: Estas son las dos zonas con alerta naranja en Kennedy)



"Los municipios que no presentan ningún caso de covid-19 pueden también dar pasos adicionales de recuperación de vida productiva, pero los tienen que dar con protocolos y con la autorización del ministerio del Interior", puntualizó Duque



ELTIEMPO.COM