Gobierno explica por qué migrantes irregulares no tendrán vacuna

Luego de varios días de críticas al Gobierno Nacional por la afirmación del presidente Iván Duque, quien aseveró que quienes no tengan la acreditación de ser ciudadanos colombianos, y que no tengan regularizada su situación migratoria, no tendrán la vacuna, este miércoles explicó las razones de que eso sea así.



El encargado de dar los argumentos fue el ministro de Salud, Fernando Ruiz, quien señaló que cuando se estructuró el plan nacional de vacunación contra el covid-19, "se llegó a la conclusión que es muy importante que para poder hacer un plan estructurado en el que tuviéramos la trazabilidad completa de la vacuna en las personas y pudiéramos estudiar los efectos adversos que se generan, era fundamental y esencial que la población estuviera identificada. Llámese población colombiana o no colombiana".



De este modo, sentenció Ruiz, independientemente de la nacionalidad, y grupo de edad, "la población tiene que estar identificada en lo que se llaman bases nominales", agregó.



En esa base deberá estar el nombre de la persona, cédula, EPS, edad, si tiene comorbilidades, qué vacuna se le aplica, y cuáles efectos adversos pudo haber tenido. "Para poder hacer eso se necesita que la población esté identificada", reiteró



Ruiz afirmó que así quedó definido en la ley de vacunas, que expidió el Congreso.



En ese sentido, aseguró, como la población extranjera residente en Colombia está identificada "tiene derecho a la misma cobertura en salud que cualquier ciudadano colombiano, y así está especificado desde el marco legal de la ley estatutaria de la salud" y por ello esta población podrá ser vacunada, sentenció el jefe de la cartera de salud.



La Iglesia venezolana pidió respeto para los migrantes. Foto: Efe

Sobre la población migrante transitoria, el ministro de Salud dijo que es "prácticamente imposible hacerle seguimiento desde los servicios de salud"



Sobre la población migrante pendular, que va y viene al país, Ruiz aseguró que "ni desde el marco legal, ni desde las consideraciones técnicas realmente existe una obligación de atenderlos", puntualizó. El jefe de la cartera de salud aseguró que esas personas no generan la inmunidad de rebaño ya que regresan a su país, "generando un efecto de congestión en los servicios, de no control del esquema de vacunación y no control".

