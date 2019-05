Duque entrega proyecto de energía solar en Tierralta, Córdoba

El presidente Iván Duque estuvo este viernes en Tierralta, Córdoba, entregando un proyecto de energía solar que beneficiará a más de 900 familias del corregimiento de Crucito.

"Cuando yo he hablado de una Colombia con equidad, la equidad son oportunidades; la equidad es cada bombillo que se enciende hoy en una casa de esta comunidad de Crucito”, aseguró el jefe de Estado, quien además destacó el uso de energías limpias, como un gran ejemplo para el mundo entero, de que "podemos llegar a los lugares apartados y llegar con energías renovables no convencionales", dijo el Presidente.



El mandatario también resaltó los beneficios que este proyecto de energía solar trae en materia de conectividad, facilitando el acceso a Internet y a las nuevas tecnologías de comunicación.



Al referirse a las energías limpias, el Presidente dijo que “este año triplicaremos el número de megas de generación a base de energías renovables no convencionales” y recordó que “el año pasado teníamos 50 megas; este año, más de 150, y ya hemos asegurado, con las subastas, que llegaremos a 1.398 para el año 2022, sin hablar todavía la subasta de largo plazo”.



