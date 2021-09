Así va la agenda del presidente Duque en Washington

El presidente Iván Duque, quien está en Washington, se refirió el mediodía de este lunes a lo que se ha avanzado en lo que tiene que ver con la agenda que desarrolla en la capital estadounidense.



Tras destacar la agenda que ha tenido en esa ciudad resaltó el hecho de que el domingo habló con dos compañías que están "interesadas" en el tema de las energías renovables en Colombia y otras que quieren crear una cadena de valor agregado de combustibles líquidos limpios para el sector de la aeronáutica.



Sobre la cena que tuvo con Jeff Bezos, Duque dijo que fue "una muy buena y muy productiva reunión", y destacó que el dueño de Amazon expresó su deseo de apoyar "la causa de conservación del patrimonio ambiental de Colombia".



El mandatario igualmente destacó que en la mañana este lunes se tuvo un encuentro con la compañía Mars, que está interesada apoyar la construcción de cadenas de producción sostenible en el cacao y la protección de las reservas coralinas en nuestro país.



Duque igualmente reveló que hacia el mediodía de este lunes tuvo un encuentro con varios jefes de Estado y el secretario General de la ONU, António Guterres, para hablar de la acción climática y los compromisos de cara a Glasgow.



Señaló que lo que se quiere es movilizar recursos de la comunidad donante pero también de los organismos multilaterales de crédito y que esa es la postura que Colombia expresado.



Desde Washington el mandatario además se refirió a las audiencias orales que se realizan en La Haya sobre la demanda de Nicaragua. Dijo que lo que estamos haciendo es asistir a las audiencias orales para defender a nuestro país, los intereses del pueblo colombiano, los derechos del pueblo raizal y proteger nuestra soberanía.



Duque insistió en que se acude pero siempre bajo la premisa clara de cumplir con el artículo 101 de la Constitución, "a partir del cual los límites de nuestro país solamente pueden ser modificados a través de tratados de límites ratificados por el congreso nacional".



Centros Poblados

Sobre el escándalo de Centros Poblados, que terminó con la solicitud de renuncia de la ministra de las TIC, el Presidente dijo que cree que hay un avance en la medida que ya se han dado algunas capturas.



Duque reiteró que aquí no se va a descansar hasta que no hayan caído los responsables y contó que se está trabajando también con las autoridades de Estados Unidos y con todos los organismos de control en Colombia.



"No solamente espero que se produzca captura sino que haya decisiones muy claras y ejemplarizantes por parte de la justicia frente aquellos que pretendieron defraudar el Estado colombiano", agregó el mandatario.