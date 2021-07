Duque sobre CIDH: el Código Penal es claro, los bloqueos son delito

El presidente Iván Duque, al participar este miércoles en la celebración nacional de libertad religiosa y de cultos nuevamente se refirió al balance que presentó la CIDH y a las recomendaciones que hizo tras la visita que realizó a Colombia por el paro.



Le puede interesar: Declaración del Presidente Iván Duque frente al informe de la CIDH

Duque resaltó como primera medida "que lo recibimos con espíritu constructivo" y destacó que ellos enumeran que tenemos una sociedad con instituciones sólidas y democráticas que velan por la protección de los derechos humanos.



Tras esto reiteró que nuestra sociedad, el Gobierno y todas las instituciones de este país reconocen la protesta pacífica como una expresión del ciudadano que hay que garantizarla.



Al referirse al reporte de la CIDH en lo que tiene que ver con los bloqueos, Duque dijo que "no empecemos a atenuarlos, no los llamemos cortes de ruta, no tratemos de relativizar lo que son en realidad, porque el bloqueo lo que busca es la afectación de los derechos de los demás".



El mandatario insistió en que en una democracia nadie necesita afectar los derechos de otros para defender los propios.



Duque dijo que con ese bloqueo se trató de estrangular toda la nación para ejercer presión y que después se viera que detrás de muchas de las promociones de sus actos había claros y repudiables intereses políticos, electorales o electoreros.



El mandatario dijo que respetando cualquier apreciación, nuestro código penal es claro en que los bloqueos son un delito.



"Nadie le puede recomendar a un Estado democrático atenuar, ser pasivo, connivente o cómplice de alguna actitud hecho o circunstancia que afecte los derechos colectivos", señaló el mandatario.



Le puede interesar: "El Estado se caracterizó por el uso excesivo de la fuerza”: CIDH