'Los Comba querían explotar mi casa familiar': presidente Duque

"Desde que estoy en la presidencia, he tenido varios incidentes”, respondió el presidente de la República, Iván Duque, cuando se le preguntó si se sentía seguro tras las revelaciones de que se han desactivado varios planes para atentar contra su vida, justo cuando cumple tres años de mandato y su gobierno entra en la recta final.



(Lea también: Explosivos hallazgos en indagación por atentados a Duque y Brigada 30)



En una entrevista con los periodistas de EL TIEMPO, que será publicada en su totalidad este domingo y de la cual presentamos algunos avances, el mandatario contó cómo una acertada labor de inteligencia descubrió el complot urdido por los Comba para acabar con su vida en su residencia familiar, en la que vivió durante 18 meses desde el comienzo de su mandato.

"Yo recuerdo que mi propio cuerpo de seguridad nos advirtió que en mi casa de familia hubo una intención que tenían los Comba de comprar el apartamento de abajo y tratar de explotarlo. Eso fue advertido por el equipo de seguridad presidencial”, explicó el jefe de Estado al enumerar los múltiples episodios en los que diversos actores armados han querido atacarlo y que fueron desbaratados gracias a las labores de inteligencia y a la intervención de su cuerpo de seguridad.



En la misma respuesta, el mandatario expresó su “plena confianza” en la cúpula militar y aseguró que ellos están “contribuyendo a encontrar cuáles pudieron haber sido esas fallas (en su seguridad)”. Y sobre si va a confirmar la cúpula, respondió: “Ellos tienen mi respaldo y ellos saben que nuestra consigna es siempre, con resultados, servirle al pueblo colombiano”.



(Le puede interesar: Revelan detalles del atentado con 149 explosivos que se planeaba en Bogotá)

Facebook Twitter Linkedin

Iván Duque cree que al final del año se podrá terminar de vacunar a los migrantes venezolanos. Foto: Presidencia

Otro de los temas que se tocó en la amplia entrevista y de la que presentamos algunos extractos, fue el de la vacunación contra la covid-19. Defendió con vehemencia el sistema de salud en Colombia, dijo que “muchos, de manera ideologizada, se dedicaron a satanizarlo por años” y que ese mismo sistema es el que ha permitido llegar hoy a tener 29 millones de colombianos que han recibido una dosis de la vacuna y a duplicar las unidades de cuidados intensivos.



"Claramente, cuando comparamos lo que ha hecho Colombia con el resto de países de América Latina, en estos puntos nos damos cuenta de que nuestro país tiene todo para mostrar que está a la vanguardia”, dijo el presidente.



Y una pregunta que no podía faltar: la vacunación de los migrantes venezolanos, y con cuya respuesta hizo anuncios muy importantes para esta comunidad:



“Si aceleramos el proceso, muy seguramente también tendremos vacunados a esos 1,8 millones (de inmigrantes venezolanos) antes de terminar el año”.



(Además: Venezuela elimina seis ceros de su moneda; tercera reconversión en el siglo)



¿Qué hacer con quienes no quieren vacunarse?



“Por ahora tenemos que seguir avanzando con la persuasión y hasta que no hayamos agotado todos los grupos de edad no podemos pensar en medidas adicionales. Pero quiero decirlo desde lo pedagógico: no hay ningún argumento para no vacunarse”.



Espere la entrevista completa este domingo, en el impreso, en todas las plataformas digitales de esta casa editorial y en CityTV.



(Le sugerimos: Con 46.000 uniformados se blindará celebración de la batalla de Boyacá)

Más noticias:

- ¿Qué es el pasaporte digital de vacunación y para qué servirá?



- EL TIEMPO inicia vacunación de sus colaboradores