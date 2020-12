‘El 2021 será el año de la reactivación segura en el país’: Iván Duque

El presidente Iván Duque aprovechó este 31 de diciembre, en su acostumbrado mensaje de fin de año, para enviarles palabras de esperanza a los colombianos.

Este es el mensaje del presidente Iván Duque

Mensaje de Fin de Año del Presidente de la República Iván Duque Márquez



Cartagena, 31 de diciembre de 2020.



Colombianos, hemos transitado por un año en el que el mundo cambió para siempre. En el que el comprendimos, aún más, el valor infinito de los abrazos, de los trabajos y, sobre todo, del medio ambiente.



Un año en el que la distancia se convirtió en la mejor muestra de afecto y en el que las dificultades nos han demostrado que los colombianos superamos, incluso, nuestras propias expectativas cuando trabajamos con sentido de unidad.



Iniciamos este año 2020 con perspectivas muy favorables para nuestro país, que cambiaron con la aparición de la pandemia del covid-19, cuando el mundo pareció detenerse por un instante. Sin embargo, nada detuvo al gobierno y a los colombianos en su trabajo por el bienestar de todos.



Nos pusimos manos a la obra para contener el virus y mitigar sus efectos, mientras continuamos construyendo un país con más Equidad. Fortalecimos el sistema de salud en una de las más grandes tareas que hemos llevado a cabo y que, a la vez, nos ha traído grandes satisfacciones.



Hoy tenemos un país que duplicó su número de camas de unidades de cuidado intensivo (UCI), llegando a más de 11 mil, incluyendo territorios como el Vichada, el Guaviare, el Guainía, que por primera vez contaron con ellas.



Y un sistema que pasó de tener un solo laboratorio de pruebas a tener 144 con una capacidad de más de 55 mil pruebas diarias.



Un esfuerzo que ha permitido salvar miles de vidas y que nos permite, en las primeras semanas del 2021, iniciar la gran tarea de vacunar a 20 millones de colombianos, inicialmente.



Cerrar brechas sociales ha sido, también, desde el primer día de gobierno, nuestro máximo objetivo. Y este año continuamos en esa labor.



Desde el primer momento de esta coyuntura, los más vulnerables han estado en el centro de nuestras acciones. Por eso, invertimos más de 12 billones de pesos para llegar con giros extraordinarios de nuestros programas sociales a quienes más lo necesitan.



Pusimos en marcha el esquema de Devolución del IVA y 3 millones de personas reciben hoy Ingreso Solidario.



Este año, la educación contó con un presupuesto que continuará siendo histórico en el 2021. Ya que son más de 160 mil los jóvenes que estudian una carrera, de forma gratuita, en la universidad.



Y durante una coyuntura logramos que los niños y adolescentes pudieran continuar con sus clases por medio de herramientas digitales.



Con todo el equipo de gobierno no hemos dejado de recorrer el país, en nuestro afán de escuchar a todos y a cada uno de los colombianos y de admirar su empuje, su compromiso y su emprendimiento.



El nuestro, es un país de emprendedores. Por eso creamos el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), con el que hemos apoyado a más de 134.000 empresarios y protegido más de 3’300.000 empleados.



Nuestro archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina vivió momentos muy difíciles por el paso del huracán Iota. Rápidamente montamos un hospital de campaña, removimos más de 370 toneladas de escombros y transportamos más de 2 mil toneladas para asistencia humanitaria.



Trabajamos hoy sin descanso para reconstruir las viviendas en la isla de Providencia y Santa Catalina y de llevar, también, una voz de esperanza permanente.



La reactivación del país está en marcha. Con una inversión de 170 billones de pesos y los más de 550 proyectos que conforman el Nuevo Compromiso por Colombia lograremos generar más de un millón de empleos, crecer de manera sostenible, seguir trabajando por los más vulnerables y continuar implementando el principio de Paz con Legalidad, mientras avanzamos en el fortalecimiento continuo del sistema de salud.



Este año entregamos el Túnel de La Línea, creamos una ley para los emprendedores, modificamos la Ley del Turismo para reactivar este sector del que dependen tantas familias, asumimos las presidencias pro tempore de la CAN (Comunidad Andina de Naciones), de Prosur (Foro para el Progreso de América del Sur) y de la Alianza del Pacífico para tener una política exterior multilateral y enfocada en el bienestar de los colombianos.



Hoy, también, podemos decir que 110 mil productores ya hacen parte de Agricultura por Contrato con el que el campo sigue creciendo y, en medio de un mundo que se ha aislado relativamente, vimos llegar nuestro aguacate Hass a la China y a otros países del mundo como, también, ha ocurrido con otros productos agrícolas.



Hemos ampliado siete veces nuestra capacidad de producir energías limpias y hoy somos protagonistas regionales de una agenda ambiental en la que nos comprometimos a reducir en un 51 % las emisiones de CO2 y a sembrar 180 millones de árboles, de los cuales ya estamos llegando a cerca de 50 millones.



El talento colombiano es sinónimo de progreso. Por eso, en el Nuevo Compromiso por Colombia la tecnología, la Economía Naranja y la cultura son protagonistas. Pronto llevaremos internet gratuito a más de 14 mil veredas y serán 100 mil los colombianos formados en programación. Esa es la transformación que también llega a la conectividad con alta velocidad, vamos a hacer de ella misma un vehículo de Equidad.



Esa es la transformación digital en Colombia con la que todos queremos llegar a las regiones más apartadas.



Seguiremos haciendo de Colombia un país más conectado, y donde esperamos que los cerca de 70 proyectos de infraestructura que están hoy en ejecución, en contratación y próximos a iniciar llevaremos bienestar, inversión y empleo a muchas regiones de Colombia.



Nos motiva que proyectos como el Canal del Dique y, además, como los que se adelantan hoy conectando a Chocó con Antioquia y con el Eje Cafetero, también, seguirán generando un bienestar del cual todos nos sentimos orgullosos



Yo creo que este es el momento único, este es el momento de la demostración de que la reactivación es posible con el trabajo de todos, de que a los colombianos no nos queda nada grande. Y, mucho menos, podemos sentir que en algún momento la desolación llegó a nuestros corazones.



Demostramos esa tenacidad, esa resiliencia única. Demostramos que somos capaces de superar estas barreras que nos ha traído el año 2020 y nos espera un año de mucho trabajo. Pero, también, un año, donde cosecharemos todo lo que solidariamente hemos podido construir.



Reactivemos nuestro país. No nos detengamos. No es hora de divisiones. No es tiempo para ventilar odios ni, mucho menos, para dejarnos llevar por aquellos que quieren predicar siempre la lucha de clases y la confrontación.



Es el momento de trabajar todos unidos por Colombia. Nuestro país no se construye únicamente con el trabajo del Estado, necesita del trabajo de todos, del apoyo de todos, de la solidaridad de todos, de la disciplina de todos.



Nuestro interés, hoy más que nunca, es continuar construyendo un país en el que el futuro sea de todos. Un país de oportunidades.



En estos últimos instantes del año queremos recordar a los que a causa de esta pandemia ya no se encuentran con nosotros. Y decirles a todas las familias que han perdido un ser querido que estamos con ustedes y que quienes nos dejaron estarán siempre en nuestro pensamiento y en nuestros corazones.



Aprovechamos que este es un momento para reconocer a quienes lo han dado todo en estos momentos. Reconozcamos al personal de la salud. A todos los médicos, enfermeras, asistentes. A todos mil y mil gracias por salvar vidas y por mostrar el alcance genuino de su amor por Colombia.



A nuestros campesinos, trabajadores esenciales, a los maestros, cuidadores, empresarios, emprendedores, a los hombres y mujeres de nuestra Fuerza Pública, a todos los que continuaron trabajando desde sus casas: gracias. Con su trabajo, Colombia no para de crecer y de salir adelante.



Llegamos a los últimos minutos del año 2020 con la certeza de que estamos creando para la historia una nueva normalidad y con la esperanza de que viviremos un nuevo año en el que juntos recogeremos los frutos de esta Colombia inmensa en optimismo y superación.



Este año 2021, que inicia en pocas horas, tenemos que recibirlo no como simples habitantes de un territorio bello y que nos llena de júbilo, sino con ese espíritu que nos define a los colombianos. Con ese espíritu siempre de darlo todo, de darlo todo con pasión y con amor, de pensar en el futuro y que sintamos en nuestros corazones que Colombia será un ejemplo para el mundo de superación y de avance en desarrollo.



Continuemos juntos construyendo en nuestro presente el futuro que anhelamos para nuestro país.



Por un 2021 en el que, con resiliencia, empuje y optimismo, reactivemos a Colombia, les agradezco a todos su pasión y su entrega. Ha sido un año difícil, pero demostramos que Colombia no se queda atrás.



Y el año 2021 será el año de la reactivación segura en nuestro país, el inicio de una de una transformación con más conciencia de justicia social, con más conciencia ambiental, con más sentido de emprendimiento. Y algo muy importante, con un gran sentido de unidad.



¡Feliz año nuevo!

Muchísimas gracias



